El Ayuntamiento de Córdoba se adhiere a una campaña de apoyo a los comerciantes y hosteleros ante la crisis por el Covid

CÓRDOBA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La primera teniente de alcalde y delegada de Turismo y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás (Cs), y el delegado de Gestión y Comercio, Antonio Álvarez (Cs), presentado este jueves la adhesión a una campaña creada desde el Ayuntamiento de Madrid y extendida ya a otras ciudades del país para apoyar al comercio y la hostelería en esta época de crisis por el Covid, de cara a fomentar el consumo local.

Durante el acto de presentación, con la presencia del delegado territorial de Empleo y Economía de la Junta de Andalucía en la provincia, Ángel Herrador, y el presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Antonio Díaz, junto a otros representantes económicos y sociales, Albás ha explicado que "'Volveremos, si tú vuelves (https://volveremossituvuelves.com/') nace como un escaparate virtual para la dinamización del comercio, pero también como una llamada de atención a los cordobeses".

Según ha expuesto la edil, "en esta complicada situación en la que se encuentra el sector del comercio de proximidad es necesaria la implicación de todos", así como "trabajar en la misma dirección para salir de esta situación". Para eso, "es muy importante también la confianza y la certidumbre", ha apuntado la delegada de Turismo, admitiendo que "a día de hoy no la tenemos demasiado".

En este punto, ha insistido en pedir a los cordobeses que "se conviertan en turistas en la propia ciudad, que consuman en su tienda de la esquina, pero también que fortalezcan el casco histórico", dado que "son tantos comercios y bares que pasan por una situación complicada, que es más que necesario que la solidaridad por parte de los cordobeses esté presente", ha defendido.

"Hay que pensar que a aquellos que levantan la persiana cada día les supone un esfuerzo enorme, porque no hay clientes o hay muy pocos", a la vez que "hay muchos comercios cerrados, que no pueden abrir porque no tienen clientes", ha indicado, para añadir que "eso es algo que hay que interiorizar y contagiar absolutamente a todo el mundo para que consuma en la ciudad y ayude a los cordobeses".

De este modo, ha transmitido que "entre todos hay que conseguir que no cierren los comercios, los bares, los restaurantes y los hoteles", a lo que ha apostillado que "eso es un trabajo de todos, porque si cierran, se apaga Córdoba". Además, ha lamentado que "el Gobierno de España no da certidumbre" en esta situación, como con la prolongación de los ERTE, de ahí que haya demandado al Ejecutivo que "se comprometa y deje las ocurrencias para otro momento".

"PREPARAR SOLUCIONES"

Por su parte, Álvarez ha señalado que "el proyecto va dirigido al pequeño comercio que se encuentra en una situación francamente difícil, y a la hostelería, porque hay que aprovechar las sinergias que ofrecen el sistema y los proyectos que se hagan", todo ello ante "una situación muy difícil y muy complicada, de incertidumbre hacia el futuro, en el que las cosas pueden ir peor, aunque esperamos que no".

No obstante, ha aseverado que "hay que tener preparadas soluciones para los más de 800 comercios de la zona de la Judería que hoy están absolutamente cerrados, para los comercios que han visto reducidas sus ventas entre un 35 y 45% de media anual, para los establecimientos de ocio y recreo infantil que ni siquiera pueden abrir, o los empresarios de ferias, que se encuentran sin ninguna actividad", y todo ello unido a que "muchos trabajadores se encuentran metidos en ERTE".

Entre las soluciones, "buscando algo de luz y esperanza", se ha creado esta iniciativa con el lema de 'Volveremos, si tú vuelves', que se ha desarrollado en otras ciudades, la mayor parte de ellas con el AVE. "La idea es que exista un directorio en el que de un golpe de vista los ciudadanos puedan encontrar aquello que buscan", ha expresado, para destacar que "se crea una página web propia".

Al respecto, ha puesto como ejemplo la labor de venta en los mercados municipales puesta en marcha durante el confinamiento con un sistema de pedidos por el móvil y en algunos casos se llegaron a incrementar las ventas, todo ello para llevar a domicilio.

Además, el concejal ha informado de que "se ha ampliado dentro de lo posible, no sólo la presencia del comercio, sino la presencia de la hostelería y de los hoteles", porque la página está integrada en la página central de la marca 'Volveremos, si tú vuelves', por lo que "los ciudadanos de otras ciudades cuando entren y vean Córdoba, también están viendo las posibilidades que ofrece la ciudad", de ahí que se hayan incluido los hoteles y la hostelería, que también tiene servicio a domicilio y "busca fórmulas de comercio electrónico". "Hay que estar preparados", ha subrayado.

Asimismo, Álvarez ha declarado que esta campaña es "el primer peldaño en un proyecto mucho más amplio", que en otras ciudades ya permite la posibilidad de hacer ofertas puntuales de productos, con descuentos y bonos de regalos, "que cada negocio puede ir metiendo puntualmente en la página". En definitiva, se trata de "un proyecto para crecer, cooperar, ayudar, impulsar y dinamizar al sector".