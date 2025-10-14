El Ayuntamiento de Córdoba adjudica por más de 186.000 euros el lote 1 de reforma de parques infantiles

CÓRDOBA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del gobierno del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, y el delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, han informado este martes de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local, entre ellos la adjudicación del contrato mixto relativo al suministro y obra de renovación e implantación de nuevas áreas infantiles, con el lote 1 que corresponde al Plan Renfe I, Plan Renfe VII, Parque de Turruñuelos y Jardín de Orive, con más de 186.000 euros.

En una rueda de prensa, el edil de Infraestructuras ha detallado que el plazo de ejecución es de tres meses y su desarrollo va a coexistir con la reforma de las actuaciones del lote 2, ya adjudicado. Esperan empezar "en cuanto se formalicen los contratos", con previsión en el mes de noviembre, ha aseverado.

Por otra parte, se ha adjudicado por 63.082 euros, con un plazo de ejecución de dos meses, el contrato relativo a la obra de desmontaje y retirada de quioscos y cabinas telefónicas fuera de uso en la ciudad, y restitución de la pavimentación bajo los mismos. Son siete kioscos que ya están en desuso y cuya retirada ha sido solicitada fundamentalmente por los consejos de distrito, así como 26 cabinas telefónicas que ya no tienen uso.

Además, Ruiz Madruga ha comentado que están recibiendo más peticiones y las abordarán con la Gerencia Municipal de Urbanismo y con Vía Pública de cara a "una segunda actuación en este sentido" para "retirar el resto de kioscos que ya no van a tener uso".

Desde la Delegación de Fiestas y Tradiciones se ha aprobado la prórroga para la celebración de la Fiesta de Nochevieja, con un coste de 27.890 euros, que volverá a hacer el Grupo Cero Entertainment, a la vez que han salido adelante las bases del programa 'Los Patios en Navidad 2025', que se desarrollará durante el mes de diciembre, con una cantidad de 24.000 euros.

También, se ha dado el visto bueno al convenio de colaboración con la Asociación de Familias Necesitadas (Anfane), con una subvención de 40.000 euros, para el desarrollo del proyecto 'En defensa de la vivienda como derecho universal a personas en riesgo de exclusión social en Córdoba'.

Al hilo, Torrico ha comentado que "tiene cinco objetivos fundamentales, como son conocer la problemática familiar a todos los niveles para intervenir adecuadamente en función de sus necesidades; asesorar, informar y orientar el acceso a los recursos, tanto públicos como privados, de las personas que lo necesiten".

Asimismo, ha citado "derivar a los organismos tanto públicos como privados de las personas detectadas en el análisis previo; ofrecer las instalaciones del Centro de Emergencia Habitacional de Anfane a las personas que lo requieran, y planear actividades que puedan facilitar la recuperación de la autoestima para personas que tengan problemáticas en acceso a la vivienda".

CONOCER EL PATRIMONIO DE LAS BARRIADAS PERIFÉRICAS

Igualmente, ha recibido el visto bueno el proyecto 'Conoce las Barriadas Periféricas', "que intenta que el resto de cordobeses conozcan la riqueza cultural, social y patrimonial que tienen las barriadas cordobesas, que son grandes desconocidas muchas veces para los propios cordobeses", con un importe de 12.926 euros, para traslados en autobús para rutas guiadas durante el mes de noviembre, todo ello gratuito.

Así, se darán a conocer puntos de El Higuerón, como la iglesia San Isidro Labrador; de Cerro Muriano, como el Museo del Cobre, el Cerro de la Coja y la Piedra Horadada; de Santa Cruz, el yacimiento de Ategua y la Iglesia; de Villarrubia, la fábrica de levadura; de Trassierra, la Fuente del Elefante y el Museo Micológico; de Alcolea, el Puente de Alcolea y el Castillo de la Isabela, y de la zona de Paraíso Arenal, el Santuario de la Virgen de Linares y el entorno natural de la zona.