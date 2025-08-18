El Ayuntamiento de Córdoba aporta 50.000 euros para atender a unos 1.750 niños en situación de desnutrición en Gaza

Archivo - Un niño palestino con una bolsa de comida en una escuela bombardeada por el Ejército de Israel en la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja de Gaza (archivo). - Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA / DPA - Archivo

CÓRDOBA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Cooperación y Solidaridad del Ayuntamiento de Córdoba, Narci Ruiz, ha informado este lunes de un convenio con Unicef para aportar unos 50.000 euros con el objetivo de atender a unos 1.750 niños de entre seis meses y dos años en situación de desnutrición aguda o moderada en la Franja de Gaza, debido a la ofensiva militar lanzada por Israel desde octubre de 2023.

En una rueda de prensa, la concejal ha lamentado la situación y ha defendido dar "una respuesta a las necesidades humanitarias de la infancia en Gaza", ante "los datos alarmantes que confirman que se alcanzan niveles muy críticos en desnutrición entre los menores de cinco años, que se han cuadruplicado en sólo dos meses, y miles de niños tienen desnutrición aguda grave".

Así, el objetivo de la ayuda municipal es "contribuir en la medida de lo posible a garantizar que la supervivencia y el desarrollo de niños menores de dos años afectados por desnutrición aguda se intente mitigar de la manera en que se pueda", ha destacado Ruiz, quien ha subrayado que "es una ayuda imprescindible y urgente ante la grave situación nutricional y de inseguridad alimentaria en Gaza".

Ante ello, los equipos móviles de Unicef organizarán visitas a las familias para realizar el diagnóstico nutricional de los pequeños, con actuaciones que incluyen las medidas de peso y talla, a la vez que se realizará seguimiento cuando sea posible en los centros de nutrición, que también siguen funcionando en la actualidad, ha detallado la delegada.

"En los casos de niños diagnosticados con desnutrición, las familias recibirán un alimento complementario, terapéutico, listo para usar", así como "orientaciones claras para administrarlo y así prevenir un empeoramiento hacia una desnutrición más grave", según ha explicado la concejal, quien ha agregado que "la mayor parte de la aportación que hace el Ayuntamiento se va a destinar a la adquisición y entrega de sobres de alimentos terapéuticos listos para usar".

En total se destinarán más de 100.000 unidades de sobres con alimento complementario, "una pasta preparada a base de cacahuetes, rica en nutrientes y vitaminas, y muy eficaz para tratar a los niños, ya que no necesita conservación en frío y se mantiene fresco hasta dos años", a la vez que "no necesita mezclarse con agua, que en muchas zonas podría estar contaminada, y cada paquete viene listo para usar, incluso con tres de ellos al día el niño recibe el aporte calórico que necesita para sobrevivir", ha indicado Ruiz.

Además, ha añadido que la aportación municipal conlleva la adquisición de balanzas para niños y para bebés, "que permitirá que tanto los equipos móviles, como los centros de nutrición puedan hacer un correcto diagnóstico y seguimiento de la situación nutricional de los niños y su evolución".