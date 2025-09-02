El Ayuntamiento de Córdoba apuesta por el soterramiento de los restos arqueológicos hallados en la ronda Norte

CÓRDOBA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Miguel Ángel Torrico, ha señalado este martes que las conclusiones del informe arqueológico encargado por el Ayuntamiento de Córdoba sobre los restos de la ronda Norte proponen dos soluciones: el "soterramiento para su conservación" o un "trazado alternativo" al diseño de la carretera, pero desde el Consistorio "no contemplamos esa posibilidad, puesto que la ruta actual es la que mejor se adapta a los objetivos de esa remodelación de la ronda Norte".

Así lo ha señalado Torrico en un audio remitido a los medios en el que ha indicado que "una vez que hemos conocido, a través de algunos medios de comunicación, el contenido del informe" realizado por encargo de la Gerencia de Urbanismo para "la redacción del proyecto de catas arqueológicas del futuro trazado de la ronda Norte, en su trazado paralelo a la Avenida de La Arruzafilla", queda claro que hay "dos opciones después del análisis, catálogo y estudio de los restos que allí han aparecido", y, "desde luego, también se hace posible la posibilidad de que sean ampliados esos estudios".

En cualquier caso, Torrico ha resaltado que "es un informe no vinculante y a quien le corresponde la decisión de qué pasará con ese trazado es, evidentemente, a la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, que es la administración competente en la materia".

Sin embargo, el informe llega a la conclusión de que es posible el soterramiento de los restos "para su conservación, siempre y cuando ese soterramiento no conlleve daño a los mismos, sino que asegure precisamente esa conservación como objetivo principal", mientras que "la otra alternativa sería la de trazar algún tipo de ruta o un trazado alternativo a la actual".

Al respecto, Torrico ha recalcado que "desde el Ayuntamiento --ya lo ha dejado claro el alcalde-- no contemplamos esa posibilidad, puesto que la ruta actual es la que mejor se adapta a los objetivos de esa remodelación de la ronda Norte", que consisten en "asegurar la seguridad y el descanso de los vecinos, alejando la ronda de los bloques de vivienda que están allí". "Mover al norte ese trazado supondría también afectar a la calidad de vida de los vecinos, puesto que se metería en una zona verde ya prácticamente terminada".

Para concluir, el responsable de Urbanismo ha resaltado "esa posibilidad del soterramiento para la conservación de los restos la contempla el informe", aunque será ahora la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, la que tendrá que tomar la decisión final al respecto, puesto que la administración competente".