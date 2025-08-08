El Ayuntamiento de Córdoba apunta actuaciones en la piscina de la calle Marbella ante la plaga de chinches

Además, el Gobierno Municipal atribuye la situación al edificio colindante, propiedad del Gobierno central

CÓRDOBA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba ha señalado que está al tanto de la situación de la piscina municipal situada en la calle Marbella, apuntando que "no se podrá resolver de manera definitiva mientras que el Gobierno central no acepte la cesión del edificio de la antigua UGT, colindante a la piscina, que está completamente abandonado".

En un comunicado, han indicado que desde hace semanas el Imdeco "desarrolla trabajos extraordinarios para darle solución a este problema detectado en el equipamiento, si bien es complicado debido al foco que --han insistido-- está en el edificio abandonado que albergaba la sede de UGT y que linda con la parcela de la piscina".

Además de las labores de mantenimiento diario de las instalaciones de baño, el Imdeco ya ha procedido a realizar "dos actuaciones extraordinarias de limpieza en el lugar con el uso de los medios precisos para erradicar esta problemática".

Desde el Imdeco, además de las actuaciones extraordinarias, "se han iniciado tratamientos adicionales que se van a hacer semanalmente hasta el final de temporada". "Ayer mismo se hizo una de estas actuaciones. Se realizan una vez finalizada la jornada a partir de las 21,00 horas, para que el efecto actúe durante toda la noche hasta la apertura de la mañana", han continuado.

La empresa municipal de Saneamientos de Córdoba (Sadeco) ha estado este viernes en las instalaciones de la piscina tomando muestras y "no se han encontrado vectores ni de pulgas, chinches", han detallado. Pero han añadido que "aunque nos afanamos en desinfectar y erradicar la presencia de pulgas, vuelven a aparecer debido a que el foco está en los gatos que se localizan en el edificio de UGT y que de noche saltan a la piscina".

En este sentido han pedido una "solución urgente, porque no puede persistir la situación de abandono en la que se encuentra". La suciedad "se acumula en las instalaciones y los vecinos ya han denunciado en múltiples ocasiones la situación de insalubridad y de inseguridad que se está generando por este abandono".

El Ayuntamiento "no puede actuar en ese inmueble porque es el Gobierno de Pedro Sánchez el que debe aceptar la cesión del edificio y en ese momento acometer una actuación de urgencia que es imprescindible para el barrio", han apostillado, lamentando "la situación que se ha producido en nuestra piscina y, aunque seguiremos afanándonos en darle una solución, sabemos que el foco del problema persistirá mientras el Gobierno consienta que el edificio colindante se mantenga en el estado de degradación actual".