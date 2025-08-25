El Ayuntamiento de Córdoba concluye la instalación de 35 toldos en colegios y empezará a evaluar pendientes

CÓRDOBA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ruiz Madruga, ha informado este lunes de que ya ha concluido la instalación de 35 toldos de sombra en colegios y ahora empezará la siguiente fase con "la evaluación de los colegios que aún no tienen instalados", con acuerdos con direcciones y AMPA.

En una rueda de prensa, el concejal ha comentado que "está ya prácticamente para terminar el proceso de licitación de la redacción del proyecto de reforma de 26 colegios, que tiene un coste de 414.000 euros y durante el mes de septiembre estará ya adjudicado".

Por otra parte, el delegado ha resaltado el inicio de distintas actuaciones en calles y aparcamientos, así como en parques infantiles, con los fondos PFEA y la plantación extraordinaria de arbolado.