El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y la delegada de Servicios Sociales, Eva Contador. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y la delegada de Servicios Sociales, Eva Contador, han informado este martes de la resolución provisional favorable de la segunda convocatoria de Efeso, programa de financiación europea gestionado en España con el apoyo del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), y que busca mejorar el empleo, la formación y la inclusión sociolaboral de personas exclusión o en riesgo de ella, teniendo en cuenta que la primera convocatoria se pone en marcha en esta semana.

En total son unos 3,8 millones de euros, con 1,5 de la primera y más de 2,3 de la segunda, de los que 1,9 son a través del FSE+ para la segunda convocatoria, que tendrá también más de 345.000 euros de aportación municipal. Mientras, el Ayuntamiento aporta en la primera convocatoria 236.000 euros.

Los usuarios que pueden hacer estos cursos serán todos los que vivan en Zona de Transformación Social, que recoge las tres zonas desfavorecidas de la ciudad: Sector Sur-Guadalquivir, Moreras y Palmeras, y estén en situación de desempleo, mujeres víctimas de violencia de género o personas migrantes, entre otras. Además, la edil ha valorado que se va a llegar a un total de 780 alumnos entre los dos programas y se impartirán un total de 17.600 horas. Ambos cursos tienen la ventaja de que llevan una pequeña beca para los estudiantes, con un total de unos 300 euros mensuales.

En una rueda de prensa, Bellido (PP) ha elogiado esta aprobación provisional por parte del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para la concesión de estos fondos, que, a su vez, vienen de Europa, todo ello tras "el buen trabajo" desde la Delegación de Servicios Sociales para "lograr estos casi dos millones de euros para la segunda fase".

Por tanto, ha subrayado que "es un día de oportunidades de futuro y de formación para todas las personas jóvenes, fundamentalmente, de los tres barrios que tienen mayores dificultades en la ciudad, los barrios en situación de exclusión social", donde "se realiza un trabajo constante desde el gobierno local, en estrecha colaboración con las entidades del Tercer Sector, para ir mejorando la situación de empleabilidad y de ingresos de las personas de esos barrios". Y ha destacado que la tasa de empleabilidad en los dos programas Impulsa desarrollados ya desde el Centro Duque de Rivas supera el 50%.

Mientras, la concejal ha resaltado que el de Córdoba es "uno de los ayuntamientos con mejor nota en la evaluación", de ahí que pase a estar en la lista favorable de la segunda convocatoria. La duración de los cursos va desde 219 a 619 horas, desde los dos meses o dos meses y medio hasta cursos de cinco o seis meses, hasta mediados de 2029. Se van a impartir íntegramente en el Centro Duque de Rivas y quienes concluyan obtendrán el certificado profesional de grado C.

NOVEDADES DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA

Asimismo, las novedades de la segunda convocatoria es que "todos los itinerarios van a llevar incluido una formación en competencias digitales", ha destacado Contador, quien ha comentado que se incorpora un acompañamiento empresarial, de modo que al terminar los cursos, el alumnado tendrá durante seis meses un acompañamiento de personal que le ayudará en su búsqueda de trabajo y en un seguimiento laboral, junto a un asesoramiento jurídico laboral y en materia de extranjería.

En la primera convocatoria, los cursos que se ponen en marcha son de logística, hostelería, hotelería, jardinería, redes eléctricas, atención sociosanitaria a personas en domicilio, todo ello, además, con riesgos laborales. Y en la segunda convocatoria se añaden organización y gestión de almacenes, dinamización y programación y desarrollo de acciones culturales y formación de docentes para la impartición de formación profesional para el empleo.

Al respecto, el Ayuntamiento licita para que entidades del Tercer Sector sean las que impartan la formación son fondos públicos que se ponen a disposición de dichas entidades, todas cordobesas, mediante concurrencia competitiva en las ofertas. Por tanto, "una colaboración pública con el Tercer Sector en beneficio de los jóvenes, especialmente de los barrios de Palmeras, Moreras y Guadalquivir", ha declarado el alcalde, quien ha recordado que "para llegar aquí, también ha habido que mejorar las instalaciones del Centro Duque de Rivas".