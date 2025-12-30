El Ayuntamiento de Córdoba cumplirá los deseos de Navidad de 118 mayores usuarios del servicio de Ayuda a Domicilio

La Delegación de Servicios Sociales cumplirá los deseos de Navidad de 118 mayores, usuarios del servicio de Ayuda a Domicilio, entre ellos el de Ermitas Costa, de 85 años, con su deseo de ir al concierto de Año Nuevo en el Gran Teatro. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba cumplirá los deseos de Navidad de 118 mayores, usuarios del servicio de Ayuda a Domicilio, dentro del nuevo proyecto 'El Árbol de los Deseos', que tiene el objetivo de fomentar la inclusión social y paliar las situaciones de soledad no deseada.

Según ha informado el Consistorio, la iniciativa se ha desarrollado en colaboración con la empresa Atende, que ha implicado a sus auxiliares para recoger los deseos de las personas usuarias, quienes han pedido cumplir experiencias especialmente significativas y emocionantes para ellas, o que no han podido realizar a lo largo de su vida.

Los deseos van desde montar en avioneta para ver Córdoba desde el cielo hasta acudir y ser atendida en un centro de belleza de lujo. También han pedido recorrer la ciudad en coche de caballos, ir a un partido del Córdoba CF o tener una silla en la carrera oficial en Semana Santa, además de otros deseos más emotivos, como visitar la ermita de Santo Domingo en el 50 aniversario de su boda, una fiesta sorpresa por su 80 cumpleaños o poder acompañar a su nieto el día de su comunión.

En el proyecto han participado usuarios de todos los barrios de la ciudad, con un rango de edad de entre los 70 y los 90 años y con diferentes grados de dependencia.

La teniente de alcalde y delegada de Servicios Sociales, Eva Contador, ha señalado que "esta nueva iniciativa nace como herramienta de escucha activa y cuidado centrado en las personas dependientes". "Ponemos en valor sus necesidades y sentimientos, como el de Ermitas Costa, de 85 años, a la que esta mañana hemos concedido su deseo de ir al concierto de Año Nuevo en el Gran Teatro", ha valorado.