El Ayuntamiento de Córdoba destina 20.000 euros en ayudas para el fomento de la cultura y el ocio saludable para jóvenes

CÓRDOBA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La teniente de alcalde delegada de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba, Cintia Bustos, ha informado este jueves de una línea de subvenciones para el fomento de la cultura y el ocio saludable y alternativo de los jóvenes, con un total de 20.000 euros, donde cada una de las entidades que presente proyecto podrá optar hasta un máximo de 2.500 euros.

En una rueda de prensa, la concejal ha explicado que "se busca desarrollar actividades que se basen en el encuentro de la gente joven", de modo que "es fundamental seguir creando redes entre los jóvenes de la ciudad, que no solamente se centren en un único punto, sino que se distribuyan en todo el territorio", ha apoyado.

Al respecto, ha apuntado a "actividades de fin de semana, festivos, vísperas, relacionadas con propuestas de ocio alternativo y saludable, mediante juegos, actividades grupales, presenciales, etc. e iniciativas de encuentros de personas jóvenes con diferentes gustos y aficiones".

Según ha expuesto, "intentamos que en nuestra programación, cualquier joven se sienta identificado con las diferentes actividades que realizamos con ellos", a lo que ha agregado que "intentamos buscar una solución también a la soledad a la que se enfrentan muchas veces los jóvenes cuando se acaban los períodos escolares o de formación a lo largo del año".

Para optar a estas subvenciones deben de ser entidades con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro, que participen activamente los jóvenes de la ciudad, ha señalado Bustos, quien ha destacado "las entidades más pequeñas que están empezando, donde los jóvenes suelen tener más protagonismo para realizar las actividades". Se pueden acoger proyectos con el desarrollo de actividades desde el 1 de enero de 2025 hasta el 30 de marzo de 2026.