El Ayuntamiento de Córdoba destinará 158.000 euros para actividades del programa 'Córdoba: Esencia del Patrimonio'

La delegada de Centro Histórico, Lourdes Morales, y el delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ruiz Madruga, y la delegada de Centro Histórico, Lourdes Morales, han informado este lunes de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local, que ha aprobado el expediente de contratación relativo al servicio de diseño, planificación, organización, gestión, desarrollo y evaluación de las actividades enmarcadas en el programa 'Córdoba: Esencia del Patrimonio', que "en breve" se publicará en la plataforma de contratación pública, con un presupuesto de unos 158.000 euros y un año de desarrollo tras su adjudicación.

En una rueda de prensa, la concejal ha explicado que "es un proyecto que aglutina muchas actividades que tienen que ver tanto con la concienciación, con la sensibilidad de los ciudadanos, como la difusión y poner en valor todo el patrimonio, tanto material como inmaterial, que hay en la ciudad, posicionando de esta forma a Córdoba como un referente internacional en el patrimonio".

Así, ha apuntado que "para los vecinos de Córdoba, poner en marcha este contrato supone tener a su disposición una gran alternativa de ocio cultural relacionada con el patrimonio durante todo el año, no sólo con la difusión del patrimonio, sino con la concienciación del cuidado del patrimonio", así como "impulsar la idea de que los cordobeses sientan el patrimonio como una parte fundamental de su historia, lo vivan en su presente y aprendan a conservarlo en el futuro".

Por tanto, Morales ha destacado que "mediante este contrato, la Delegación para el Centro Histórico pretende aglutinar distintas actividades" en torno a tres subprogramas: 'Raíces vivas callejeando', para "la concienciación patrimonial y favorecer la conservación del entorno a través de la educación social", con actividades enfocadas además a niños y especialmente a jóvenes, relacionadas con visitas guiadas, teatralizadas, rutas temáticas y talleres.

El segundo subprograma, 'Legado en sus manos', tiene el objetivo "relacionado con la difusión de la riqueza patrimonial para que los cordobeses la sientan como parte viva de su historia", con actividades de exposiciones, concursos creativos y pequeños conciertos musicales en plazas emblemáticas. Y el tercero, 'Córdoba, faro del Patrimonio Mundial', para "consolidar la proyección internacional por la que se trabaja como un auténtico referente en la gestión de la excelencia patrimonial", con acciones especiales y jornadas de alto nivel para distintas efemérides sobre el patrimonio.

AGENDA 2030 Y OBRAS

Por otra parte, se ha adjudicado el contrato del servicio para el desarrollo y ejecución del proyecto 'Impulso 2030 Agenda Córdoba', con un precio base de licitación de 164.300 euros y con el objetivo de la creación del observatorio web de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Córdoba 2030, la elaboración de un informe del progreso de la Agenda 2030 del Ayuntamiento, el desarrollo de acciones de comunicación y sensibilización de la Agenda y la organización del Foro Internacional de Ciudades Agenda 2030 en Córdoba, entre otras acciones.

También, se ha adjudicado el contrato de obra de renovación de solerías en la plaza Los Califas, conocida como del Zoco, por un importe de 85.700 euros, donde se usará "la misma tipología de losas con las que cuenta esta plaza", ha indicado el edil, quien ha añadido que se ha adjudicado el contrato de obra de remodelación de las calles Valencia y Palomares, por 230.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Y ha salido adelante el Calendario Oficial de Fiestas Populares para el año 2027.