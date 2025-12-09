El Ayuntamiento de Córdoba y la Fundación ONCE se unen para impulsar la inclusión de las personas con discapacidad

El Ayuntamiento de Córdoba y la Fundación ONCE firman un convenio de colaboración para impulsar la plena y efectiva inclusión y normalización social de las personas con discapacidad en la capital. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba y la Fundación ONCE han firmado este martes un convenio de colaboración para impulsar la plena y efectiva inclusión y normalización social de las personas con discapacidad en la capital, de modo que el alcalde, José María Bellido, y el director general de la Fundación, José Luis Martínez, han sido los encargados de suscribir este acuerdo.

En el acto, celebrado en el Consistorio, también han estado presentes el teniente de alcalde de Inclusión y Accesibilidad, Bernardo Jordano; el director de Accesibilidad e Innovación de Fundación ONCE, Jesús Hernández, y el director de la ONCE en Córdoba, Francisco José Valderas.

Tras la firma del convenio, que tiene una vigencia de cuatro años, todos ellos se han comprometido a "trabajar de manera conjunta en favor de las personas con discapacidad".

En concreto, según recoge el documento, ambas entidades colaborarán para situar a Córdoba como "una ciudad de pruebas en materia de investigación, desarrollo e innovación tecnológica aplicada a la accesibilidad universal urbana y el diseño para todas las personas".

Asimismo, prevén crear un foro permanente de entidades públicas y privadas para identificar tendencias, actores clave y tecnologías innovadoras para la discapacidad, que sirvan para avanzar en la accesibilidad universal urbana y el diseño para todas las personas en la ciudad.

Para poner en marcha los programas de accesibilidad universal y diseño para todos en espacios virtuales, edificios, instalaciones y servicios, el Consistorio contará con el asesoramiento técnico de la Fundación ONCE, entre otros aspectos acordados.