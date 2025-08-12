El Ayuntamiento de Córdoba inicia las labores de asfaltado en el último tramo de la avenida de Trassierra

La Gerencia Municipal de Urbanismo inicia las labores de asfaltado en el último tramo de la avenida de Trassierra - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) del Ayuntamiento de Córdoba inició ayer lunes las labores de asfaltado en el último tramo de la avenida de Trassierra, en concreto en el comprendido entre las calles Francisco de Toledo y la Glorieta de las Tres Culturas, con la previsión de que los trabajos, a cargo de la empresa Sepisur, estén finalizados en esta semana.

Según ha informado el Consistorio en una nota, una vez concluidas las labores de asfaltado en este tramo, está previsto que se ultimen las actuaciones para la finalización del carril bici y se proceda al pintado de este último tramo. Estos trabajos se desarrollarán a lo largo de este mes de agosto, para que la vía pueda abrirse definitivamente al tráfico y concluya la reforma total de la citada avenida.

Estas intervenciones dan continuidad a las actuaciones desarrolladas en las dos fases anteriores, en concreto, se ha intervenido en la calzada para desarrollar dos carriles por sentido, se han reformado y ampliados los acerados, y se ha construido un carril bici unidireccional, a la vez que se ha hecho una reforma completa del alumbrado con tecnología LED, se han instalado nuevas zonas semafóricas, se han plantado árboles e instalado nuevo mobiliario urbano. Las obras fueron adjudicadas en su día por un importe de 751.487,46 euros.