El Ayuntamiento de Córdoba ofrece sus medios de emergencia para ayudar en el accidente de Urda

El portavoz del gobierno municipal, Miguel Ángel Torrico. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del gobierno municipal en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha anunciado este miércoles que el Consistorio cordobés, "ante el lamentable y desgraciado accidente" ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), que ya ha "puesto a disposición" sus "medios de emergencia, bomberos, protección civil, a través de la Junta de Andalucía".

De hecho, según ha precisado Torrico en un audio remitido por el Ayuntamiento, "esta mañana ha hablado el alcalde", José María Bellido, "con el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, realizándole ese ofrecimiento, para ayudar en lo que podamos y lo que se nos pida".

Junto a ello, el Ayuntamiento ha "suspendido toda la actividad municipal del día de hoy", es decir, la "de prensa, cultural o festiva, dada la trascendencia y la gravedad del accidente", al que están haciendo un "seguimiento", si bien, "ahora mismo, no tenemos más información de la posibilidad de que haya cordobeses afectados".

Por todo ello, según ha concluido Torrico, "en la medida que podamos ayudarles, también montar un dispositivo de cooperación y colaboración con la Junta de Andalucía", con la esperanza de que "no haya cordobeses afectados", pero, "en el caso de que fuera necesario, ahí estará el Ayuntamiento de Córdoba".