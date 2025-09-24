El Ayuntamiento de Córdoba organiza un concurso de escaparates en comercios para rendir homenaje a Romero de Torres

La delegada de Cultura, Isabel Albás, presenta el concurso de escaparates para rendir homenaje a Julio Romero de Torres. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba ha puesto en marcha el Concurso de Escaparates 'Julio Romero de Torres', una iniciativa que convierte los comercios de la ciudad en espacios culturales vivos, capaces de emocionar y de acercar el arte a pie de calle.

Según informa el Ayuntamiento en una nota, el certamen, que tiene como objetivo rendir homenaje al pintor cordobés desde una mirada contemporánea, conectando tradición y modernidad a través de la creatividad, cuenta con la colaboración de centros formativos profesionales de diseño, escaparatismo, gestión de ventas y espacios comerciales o arte floral y otras disciplinas creativas de Córdoba.

El concurso nace con el propósito de fomentar la cultura visual y el patrimonio artístico de la ciudad, implicando al comercio local como motor cultural en los barrios y ofreciendo a estudiantes la oportunidad de trabajar en un contexto real de diseño y colaboración.

Cada comercio participante contará con el apoyo de un estudiante --o incluso de un equipo de ellos-- que colaborará en el diseño y montaje del escaparate. En el certamen pueden participar hasta 20 comercios locales de Córdoba y pueden optar establecimientos de cualquier barrio de la ciudad. Se priorizará la pluralidad de zonas como Centro, Ciudad Jardín, Levante, Santa Rosa o La Viñuela.

La inscripción puede hacerse desde el pasado lunes, 22 de septiembre, al 10 de octubre a través del formulario 'museojulioromero.cordoba.es'. La selección se hará por orden de inscripción y atendiendo a la calidad e interés de la propuesta. Del 11 de octubre al 2 de noviembre está previsto el diseño y montaje de escaparates, mientras que del 3 al 16 de noviembre será el periodo de exposición pública y visita del jurado. También en octubre, con fecha por concretar, está prevista una masterclass de escaparatismo creativo para participantes.

El jurado estará formado por un máximo de cinco personas expertas en diseño, escaparatismo o cultura visual, representantes de las escuelas colaboradoras, un miembro de la Federación Provincial del Comercio de Córdoba, un representante de la Delegación de Cultura y un especialista en la figura de Julio Romero de Torres.

Así, se valorará especialmente la creatividad y originalidad de la propuesta, la reinterpretación del universo artístico de Julio Romero de Torres, la calidad técnica y compositiva, la coherencia con la identidad del comercio y la colaboración entre alumnado y comercio. Además, se ha establecido un primer premio de 3.000 euros y trofeo conmemorativo, un segundo dotado con 2.000 euros y trofeo y un tercer premio de 1.000 euros y también un trofeo.

La teniente de alcalde delegada de Cultura, Isabel Albás, ha indicado que el concurso dará lugar a una ruta cultural de escaparates, abierta a la ciudadanía, "que permitirá descubrir Córdoba a través de la reinterpretación contemporánea de la obra de Julio Romero de Torres".

Así, la ruta será difundida mediante la web del Museo Julio Romero de Torres, los canales oficiales de Cultura del Ayuntamiento y medios locales, redes sociales y plataformas turísticas. "De esta forma, el certamen se convierte en una experiencia artística colectiva, que dinamiza la ciudad, potencia la creatividad y refuerza la conexión entre cultura y comercio", ha señalado la delegada.

Albás ha hecho referencia a la importancia de este concurso, "que viene a poner el foco de nuevo en la figura de nuestro pintor más universal después del homenaje a su figura que celebramos en 2024 con motivo del 150 aniversario de su nacimiento". La delegada ha comentado que esta iniciativa "es fruto de nuestro compromiso por que el reconocimiento al legado de Romero de Torres no sea un hecho puntual, si no que su figura esté siempre presente, acercándola al gran público".

Por su parte, el presidente de la Federación Provincial del Comercio de Córdoba, Rafael Bados, ha afirmado que "con esta iniciativa, queremos unir dos de las señas de identidad más importantes de Córdoba: la cultura, representada por la figura de Julio Romero de Torres, y la vitalidad de nuestro comercio. Se trata de una forma muy visual de rendir homenaje al pintor y, al mismo tiempo, recordar a todos que los comercios son parte esencial de nuestra tradición y nuestro futuro".