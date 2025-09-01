El Ayuntamiento de Córdoba pide a la Junta la reducción de la Zona de Gran Afluencia Turística

CÓRDOBA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este lunes las alegaciones que elevará a la Junta de Andalucía para pedir la delimitación temporal de la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), en cuanto a la libertad de los horarios comerciales, con el objetivo de que se acote a los "meses de abril, mayo, octubre y Semana Santa, cuando no se incluya en el mes de abril" y, "en lo relativo a su ámbito territorial, al Distrito Centro".

Así lo ha expresado en rueda de prensa el portavoz del Gobierno municipal, Miguel Ángel Torrico (PP), quien, acompañado por el delegado de Fiestas, Tradiciones y Mercados, Julián Urbano, ha señalado que es una decisión que se ha tomado "en consenso con el sector", siendo unas alegaciones "muy bien argumentadas jurídica y administrativamente" y que "esperamos que estimada, de tal forma que las pretensiones del sector y de la ciudad de Córdoba, que son las mismas que las que tiene el Ayuntamiento de Córdoba, puedan recogerse".

En otro orden de asuntos, Torrico ha explicado que se ha dado el visto bueno a un convenio con la comunidad de propietarios de San José Obrero, en el barrio de la Fuensanta, por el que el Ayuntamiento se hará cargo del mantenimiento de limpieza, alumbrado y pavimento de un espacio de propiedad privada y uso público, mientras que "los vecinos se comprometen a completar la acción del Ayuntamiento en estas tareas y, sobre todo, a mantener el espacio de uso público, aunque fuera de titularidad privada".

El Gobierno local ha dado luz verde, entre otros asuntos, a un convenio con la Fundación Universitaria para el Desarrollo de la Provincia de Córdoba (Fundecor) que, "por un importe de 5.000 euros, desarrollará el proyecto 'Mujeres que lideran', tendente a fomentar la integración de las mujeres en el ámbito económico y empresarial".

Además, se ha aprobado la firma con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba de un convenio que, por 45.000 euros, dará respuesta al proyecto 'Córdoba-Ciudad Saludable, farmacias cardio y neuroprotegidas', de tal forma que "la atención a esas emergencias médicas que pueden darse en la ciudad se pueda atender desde las farmacias", ha señalado.

En el ámbito de Juventud se ha dado el visto bueno a la convocatoria de subvenciones para el año 2025 para el fomento de la cultura y el ocio alternativo y saludable de los jóvenes de Córdoba, por un importe de 20.000 euros. Además, por un importe de 24.500 euros, se ha aprobado el convenio con el Centro Español de Solidaridad de Córdoba Proyecto Hombre para la realización de un proyecto de asesoramiento, prevención de adicciones y otras conductas problemáticas por parte de esta prestigiosa ONG.

En cuanto Cooperación al Desarrollo, Torrico ha destacado la adjudicación de un importe de 50.000 euros a cinco asociaciones para la puesta en marcha de diferentes proyectos. Las entidades beneficiarias, con 10.000 euros cada una de ellas, son la Asociación Baobab Mozambique, la Fundación Kirira, la Fundación Arruzafa, la Asociación Paz y Bien y la Fundación Bangassou.

Igualmente, "se ha aprobado la subvención por parte de la Fundación Cajasur y Convisur al Ayuntamiento de Córdoba para figurar como patrocinador en los programas Noche Blanca del Flamenco y Cosmopoética del 2025", una aportación que será "de 20.000 euros". Además, "se ha aprobado el proyecto de actividades de dinamización sociocultural a desarrollar el en el Casco Histórico por un importe global de 25.000 euros".

Por su parte, el responsable de Fiestas, Tradiciones y Mercados, Julián Urbano, ha informado sobre la aprobación de "la convocatoria pública de subvenciones para la promoción y dinamización del comercio de cercanía y fomento del asociacionismo del año 2025, por un importe de 140.000 euros", y de las bases de la convocatoria pública de subvenciones de la Delegación de Comercio para la campaña de Navidad, por un importe de 120.000 euros".

Asimismo, Urbano ha destacado que también se ha dado luz verde a otro de los grandes convenios, que es el de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, por un importe de 360.000 euros, así como a al de la Asociación Carnavalesca Cordobesa, por 150.000 euros y, por último, Cabalcor, por importe de 141.600 euros.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha aprobado las subvenciones para el montaje a las verbenas populares, de las que siete ya se han realizado. En este ámbito, Urbano ha señalado que la verbena de Santa Marina, que organiza la Hermandad del Resucitado, no se celebrará este año en su emplazamiento habitual, la Plaza Conde de Priego, después de que el equipo de gobierno acordara el pasado año "no realizar ningún tipo de verbena dentro del Casco Histórico", por lo que "estamos buscando ubicación para darle una alternativa".

Por último, el responsable de Fiestas, Tradiciones y Mercados ha anunciado que el Gobierno local, "ante la escasa ocupación" del Mercado Municipal de El Naranjo y "las nuevas necesidades de la barriada, entre ellas dotar de infraestructuras municipales para a los mayores", ha realizado "la declaración de extinción de ocupación del puesto número cuatro" de dicho mercado, pues el "el único que queda" en activo.

A su ocupante "le hemos hecho el ofrecimiento para que ocupe cualquier puesto de los que tenemos vacantes en los distintos mercados municipales que tenemos a lo largo de la ciudad y hasta la fecha pues no tenemos contestación del mismo", ha aclarado Urbano.