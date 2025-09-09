El Ayuntamiento de Córdoba pone en marcha una nueva edición de 'Otoño Sefardí' con más de 20 actividades gratuitas

Archivo - La teniente de alcalde delegada de Centro Histórico del Ayuntamiento de Córdoba, Lourdes Morales. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Delegación para el Centro Histórico del Ayuntamiento de Córdoba pone en marcha este miércoles la programación de la nueva edición de 'Otoño Sefardí en Córdoba' que finalizará el domingo 14 de septiembre. 'Otoño Sefardí' forma parte del programa sobre las cuatro culturas de la ciudad, que incluye 'Qurtuba capital de Al-Andalus', 'Córdoba en púrpura' y 'Kalendas', que tiene el objetivo de difundir el legado judío-sefardí, islámico, cristiano y romano de la ciudad.

Según ha informado el Consistorio, la programación cuenta con más de una veintena de actividades gratuitas que ofrece visitas guiadas, rutas teatralizadas, visitas didácticas, conciertos, actividades infantiles y recreaciones que se desarrollarán en espacios emblemáticos como el Museo Arqueológico, la Casa de Sefarad, la Puerta de Almodóvar, el Alcázar de los Reyes Cristianos y los Sotos de la Albolafia.

La teniente de alcalde y delegada de Casco Histórico, Lourdes Morales, ha subrayado la importancia de este programa que "refuerza la conexión entre patrimonio, ciudadanía y visitantes con la que damos un nuevo impulso a nuestra estrategia de valorización y difusión de nuestro patrimonio".

Morales ha invitado a todos los cordobeses a "participar y disfrutar de un programa único que nos conecta con nuestra historia y hace de nuestra ciudad una capital de culturas". Toda la información y las reservas están disponibles en la web 'www.cordobaocio.com'.