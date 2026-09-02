El Ayuntamiento de Córdoba prepara el dispositivo de movilidad y seguridad para la llegada de La Vuelta Ciclista

Archivo - El pelotón durante la 11ª etapa de la Vuelta Ciclista a España. - David de Haro - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba ha diseñado un operativo especial de movilidad, tráfico y seguridad con motivo de la llegada de la 15ª etapa de La Vuelta Ciclista a España 2026, que conectará Palma del Río (Córdoba) con la capital cordobesa el próximo domingo, 6 de septiembre, en un recorrido de más de 180 km antes de concluir en el entorno del Corregidor.

Según informa el Ayuntamiento, el operativo contempla el cierre total de la zona de meta en la Avenida Conde de Vallellano a partir de las 20,00 horas del sábado para labores logísticas, mientras que el domingo a las 6,00 horas está previsto el cierre en la Avenida República Argentina.

El mismo domingo el circuito urbano quedará cerrado al tráfico a partir de las 15,00 horas, permitiendo únicamente cruces controlados en puntos específicos hasta la llegada de la bandera roja. Al paso de la bandera roja, quedará estrictamente prohibida la circulación de cualquier vehículo, incluidos los de carácter policial. Los corredores tienen previsto hacer su entrada entre las 16,45 y las 17,45 horas aunque dependerá de la velocidad media del pelotón.

Los ciclistas entrarán en la capital cordobesa por la zona de Santa María de Trassierra, recorriendo la CO-3314/A-3405 y pasando por distintas zonas de la ciudad como la Avenida del Brillante, la Plaza de España, la Avenida de los Piconeros, la Avenida de la Igualdad, el Túnel Glorieta Sargento Miguel Ángel Ayllón o la Avenida Carlos III.

Posteriormente el pelotón recorrerá la Avenida de Libia, Campo Madre de Dios, Compositor Rafael Castro, la Glorieta Juan García Díaz 'Juanín', la Avenida del Campo de la Verdad, la Glorieta Santa Teresa, la Avenida de Cádiz, la Plaza de Andalucía, el Puente de San Rafael y la Avenida del Corregidor, antes de llegar a la meta en la Avenida Conde de Vallellano.

El Centro de Dirección (Cecop) se ubicará en la Sala de Movilidad junto al Centro de Mando y Control de la Jefatura de Policía Local. El plan prevé su constitución a las 15:00 h y su permanencia hasta la llegada de la carrera y la normalización del tráfico y la seguridad. En cuanto al dispositivo y efectivos de seguridad cabe destacar los 61 puntos de corte-desvío con la Policía Local, 50 miembros de Protección Civil, 50 auxiliares, la instalación de 85 vallas de movilidad, la supervisión de 66 pasos peatonales o semáforos y la participación de casi 180 voluntarios deportivos.