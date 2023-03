El Ayuntamiento de Córdoba recuerda a las personas desaparecidas que ascienden en la provincia a 168 casos

CÓRDOBA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este jueves en el Pleno Ordinario una declaración institucional sobre la celebración en esta jornada del Día Mundial de las Personas Desaparecidas sin causa aparente, motivo por el que parte de los familiares de dichas personas, junto a personal de la Asociación Provincial de voluntarios de Protección Civil y Emergencias, se han concentrado en las puertas del Consistorio, donde han desplegado una pancarta y han recordado que son unos 168 casos, "algunos con más de 20 años".

En este sentido, el padre de Paco Molina, el joven desaparecido desde el 2 de julio de 2015, como portavoz de la Asociación de Familias y Amigos de Personas Desparecidas de Córdoba (Afadecor) y representante de la Fundación QSDglobal, ha valorado el apoyo desde el Consistorio y ha lamentado que por el momento no hay novedades sobre los casos abiertos en la provincia, "que son de larga duración".

Así, ha mencionado a Francisco Bonilla, de 68 años que desapareció en Cabra la tarde del 13 de abril de 2015; a Ángeles Zurera, que desapareció en Aguilar de la Frontera el día 2 de marzo de 2008; a Rafael Muriel, vecino de Adamuz desaparecido desde el 1 de septiembre de 2016 con 57 años, y a su hijo, Paco Molina, con 16 años.

Según ha subrayado Isidro Molina, "hasta que aparezcan hay que seguir dando visibilidad, porque esto es un drama que le puede tocar a cualquier familia", a la vez que ha defendido contar con "cuerpos especializados en desapariciones en las Fuerzas de Seguridad del Estado, porque son muy pocos los especialistas", de ahí que haya hecho un llamamiento a tener "medios suficientes, tanto personales, como técnicos, a nivel provincial".

También, ha elogiado que se impulse el primer plan estratégico sobre personas desaparecidas, que se aprobó en 2022, aunque "va muy lento para las familias", al tiempo que ha respaldado que haya un estatuto de las personas desaparecidas, "porque no existe ninguna ley que proteja", ha comentado.

Mientras, el hermano de Rafael Muriel, Juan, ha explicado que Rafael fue "dos veces" para que lo ingresaran en el Hospital de Los Morales de la capital cordobesa, en cuyo entorno se perdió su rastro, después de llevar diez días sin la medicación con la que se trataba su esquizofrenia, pero "se negaron a ingresarlo", de modo que "se pudo haber iniciado algún procedimiento judicial", pero lo dejaron "creyendo que iba a aparecer".

Así lleva siete años, en espera de saber algo sobre su paradero, un tiempo en el que han buscado "por todos lados, por la sierra de Adamuz y la zona del Brillante en la capital, donde están Los Morales, pero nada", ha explicado Juan Muriel, quien ha lamentado que "en el caso no hay pistas" que ayuden. El hijo de Juan era intermediario en la investigación, "pero cogió depresión y se suicidó en el año 2021", y su mujer "no ha podido soportarlo, cayó enferma y hace un mes murió", ha relatado, para apostillar que su mujer ha muerto "de pena".

En concreto, en la declaración, impulsada desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), se recoge que un año más el informe del Centro Nacional de Desaparecidos hace consciente de "la magnitud social de este fenómeno, que evidencian las 20.000 denuncias registradas durante 2022 en España".

Al respecto, se expone que "las causas han sido muy diversas: desde la violencia de género, los problemas de salud mental, el alzhéimer, hasta los conflictos intrafamiliares", y ante ello "la consecuencia siempre ha sido la de un impacto emocional arrasador para los familiares, más doloroso cuanto más extendido en el tiempo".

Además, destacan del último año la aprobación por el Gobierno del primer plan estratégico en materia de desapariciones, que, "también por vez primera, incluye una dotación económica y un ambicioso programa de formación y de sensibilización", a la vez que se reivindica el papel del Consistorio "como la institución más cercana a los ciudadanos enfrentados a la dramática experiencia de haber perdido el rastro de un ser querido sin causa conocida, con desconocimiento de su paradero y de los riesgos para su integridad", siendo "el espacio natural desde el que convocar la movilización ciudadana y el apoyo en el acompañamiento a las familias de desaparecidos".

ENFERMEDADES RARAS

En otro orden de cosas, los grupos y el edil no adscrito, David Dorado, han apoyado una declaración sobre la celebración el 28 de febrero del Día Mundial de las Enfermedades Raras, con distintas medidas de ámbito internacional y nacional, con implementación autonómica, como reconocer y potenciar los programas que actualmente apoyan la obtención de un diagnóstico que se desarrollan en España, como el Programa de Enfermedades Raras sin diagnostico (SpainUDP) del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras (IIER) y el Programa de Enfermedades no Diagnosticadas (ENoD) del Centro de Investigación Biomédica en red de Enfermedades Raras (Ciberer).

Implementar estructuras y rutas que, en coordinación con el sistema de salud, permitan proseguir en el proceso diagnóstico cuando la enfermedad "no tiene nombre" todavía. Para ello, "es imprescindible evaluar el impacto de iniciativas que ya están en marcha", como el programa IMPaCT Genómica.

Asimismo, apuntan que "la discapacidad en algunas enfermedades raras podría prevenirse con diagnóstico y tratamiento y en otros casos, un diagnóstico precoz y un manejo adecuado pueden modificar el impacto de la discapacidad", a lo que agregan que "una adecuada implementación del baremo de discapacidad mejorará sustancialmente la calidad de vida de pacientes y familiares dado que permitirá atender de forma eficiente las necesidades de estos".

Ven "necesario impulsar e implantar" el Plan de Acción Europeo en Enfermedades Raras que "permita la actualización de políticas en materia de ER a nivel europeo", a la vez que "es imprescindible reactivar y actualizar la Estrategia en Enfermedades Raras del Sistema Nacional de Salud con los recursos necesarios y garantizando la coordinación en todo el territorio".

Y apoyan "reconocer la especialidad sanitaria de genética en España y equipararse así al resto de países europeos, que permita implementar los avances que acontecen en genómica y que respalde el desarrollo de la medicina personalizada, con la visión integral y global necesarias, para que los resultados lleguen a los pacientes".

CELEBRACIÓN DE 35 AÑOS DE DOWN CÓRDOBA

Una tercera declaración que ha salido adelante es sobre la celebración el 21 de marzo del Día Mundial del Síndrome de Down, en la que se ha valorado la campaña 'No somos un estereotipo, somo mucho más', con la que se pretende "cambiar la forma de ver a las personas con Síndrome de Down, una forma de mirar que a menudo está cargada de prejuicios y estereotipos que dificultan la inclusión en la sociedad".

Y desde la Asociación Down Córdoba, que este año celebra su 35 aniversario, destacan que, gracias a las familias y a la entidad, están "alcanzando la total inclusión en la sociedad, algo muy lejano hace 35 años", a la vez que han dado las gracias a todas las instituciones, empresas y personas "por animar a vencer las dificultades, ayudar a levantar, dar el tiempo necesario para expresarse y tener la inmensa sonrisa que permite ver lo bella que es la vida".

Igualmente, el Pleno ha respaldado una declaración sobre la Red de Ciudades Industriales de Andalucía, cuyo proyecto tiene como objetivo "diferenciar a Andalucía como una región industrial y fomentar su convergencia con la media nacional en el sector".

Este plan se plantea como reto para incrementar los índices de productividad de la industria andaluza, que se sitúan un 12% por debajo de la media nacional, y aumentar el peso del sector en el conjunto de la economía regional, superando el actual 10% del PIB regional para ir aproximándolo a la media nacional (16%) y europea (19%), entre otras medidas.