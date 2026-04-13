El Ayuntamiento de Córdoba respalda con 360.000 euros la labor de las hermandades

Torrico da cuenta, junto a Morales, de los acuerdos adoptados por la junta de gobierno local. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del gobierno municipal del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, y la teniente de alcalde delegada de Centro Histórico del Consistorio cordobés, Lourdes Morales, han dado cuenta este lunes de los acuerdos adoptados por la junta de gobierno local, entre los que destacan la aprobación de la adenda al convenio de colaboración de 2026 con la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba, por un importe de 360.000 euros.

De esta forma, según ha señalado Torrico en rueda de prensa, el Ayuntamiento apoya "la actividad de organización de la Semana Santa, que es una actividad también social y caritativa que realizan las distintas hermandades de Córdoba, que se ha visto como han brillado con todo su esplendor, afortunadamente, gracias a la ausencia de problemas meteorológicos, durante esta Semana Santa".

Igualmente, se ha otorgado a favor de la Asociación Centro Filarmónico de Córdoba, Eduardo Lucena, la cesión un inmueble municipal, en este caso el antiguo Centro de Educación Infantil Los Azahares, por un plazo de cinco años, "para que en ese lugar pueda desarrollar su labor divulgativa de la música cordobesa".

Por otro lado, el gobierno local ha aprobado la modificación del contrato referido a la rehabilitación de la Torre del Homenaje del Alcázar de los Rayos de Cristianos, al determinarse que se "requería más inversión y más tiempo" para "culminar los trabajos inicialmente previstos" y se ha aprobado "una modificación presupuestaria de 154.669,86 euros para continuar esos trabajos", estimando que, "para el mes de noviembre de este año", se pueda "reabrir ya de forma definitiva el Alcázar a las visitas turísticas", según ha avanzado Torrico.

Junto a ello y según ha informado Lourdes Morales, se ha aprobado en junta de gobierno local "la encomienda de gestión que el Ayuntamiento hace a la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) para, de esta forma, poner en marcha e impulsar proyectos relacionados con la conservación y con la protección de distintas zonas del coste histórico" de la ciudad.

Por otro lado, Miguel Ángel Torrico ha señalado que, en el marco de la junta de portavoces, también celebrada este lunes, el gobierno local del PP ha avanzado que va a llevar al Pleno municipal del próximo jueves "una moción instando a la Cofederación Hidrográfica del Guadalquivir a que cumpla los compromisos con Córdoba y su provincia", siendo necesarias actuaciones, especialmente tras el último tren de borrascas, que tienen que ver con "la seguridad de los vecinos".