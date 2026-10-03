Ayuntamiento de Córdoba valora como "muy positivos" los datos de precios de compra y alquiler de viviendas en septiembre

Archivo - El delegado de Urbanismo y Vivienda, Miguel Ángel Torrico. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo y Vivienda, Miguel Ángel Torrico, ha valorado como "muy positivos" los últimos datos sobre el precio de la vivienda y del alquiler actualizados esta semana por el portal especializado Idealista y correspondientes al mes de septiembre, así como el crecimiento de las compraventas en la ciudad, según la estadística hecha pública el pasado 1 de octubre por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, correspondientes al segundo trimestre de 2026, último periodo disponible en la estadística ministerial.

"Los datos que hemos conocido esta semana ponen de manifiesto que Córdoba sigue resistiendo mejor la crisis de la vivienda", ha indicado Torrico que ha destacado que esta contención en los precios "se basa en la apuesta por políticas para liberar suelo, garantizar la existencia de oferta e impulsarla gracias a ventajas fiscales impulsadas desde hace años por este Gobierno Local", según ha precisado el Consistorio cordobés en una nota.

Acerca de los datos del portal inmobiliario Idealista, el precio anunciado de venta en Córdoba se sitúa en 1.850 euros por metro cuadrado, frente a los 2.952 euros de Andalucía y los 2.930 euros de España. Esto supone un nivel un 37,3% inferior a la media andaluza y un 36,9% inferior a la nacional. Durante septiembre, la variación publicada por Idealista para Córdoba fue del cero por ciento frente a incrementos del 0,5% en Andalucía y del 0,2% en España.

La contención a la que alude el delegado de Urbanismo y Vivienda también se aprecia en la evolución trimestral. En concreto, el precio en Córdoba disminuye un 0,1% respecto a junio, mientras aumenta un 1,7% en Andalucía y un 0,5% en España. En la comparación interanual, el crecimiento cordobés es 1,5 puntos inferior al nacional, un 10,3% frente al 11,8%. Además, el ritmo anual de encarecimiento se modera respecto al 11,0% registrado en agosto.

Según los datos publicados en Idealista, el mercado del alquiler en Córdoba también presenta un buen comportamiento, puesto que mantiene un precio de 9,6 euros por metro cuadrado al mes, frente a los 14,1 euros de Andalucía y los 15,1 euros de España. El alquiler anunciado en la capital resulta así un 31,9% inferior a la media autonómica y un 36,4% inferior a la nacional. En este sentido, la evolución mensual del alquiler muestra también una mayor moderación que en Andalucía, un 0,1% en Córdoba frente al 0,3% autonómico. En términos interanuales, el crecimiento cordobés es del 5,2%, por debajo del 5,6% nacional.

Junto estos datos, esta semana también se han conocido los datos sobre la compraventa de viviendas que ofrece el Ministerio y que corresponden al segundo trimestre de 2026. Según la estadística del Ministerio, Córdoba registra 1.520 operaciones entre abril y junio de 2026, frente a las 1.398 del mismo trimestre de 2025, 122 compraventas más y un crecimiento interanual del 8,7%. Este avance contrasta con las caídas del 4,1% en Andalucía y del 7,1% en España.

Acerca de estos datos, Torrico ha destacado que estos datos avalan el trabajo desarrollado por el Gobierno Local y demuestran que "en materia de vivienda hace falta menos ruido y más trabajo serio para responder a la que, sin duda, es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía".

Torrico ha destacado que los datos del Ministerio indican que vivienda nueva impulsa este crecimiento en Córdoba. Sus compraventas pasan de 94 a 250 operaciones, un incremento del 166%, muy superior al 33,1% de Andalucía y al 24,3% nacional. Así, Córdoba multiplica por más de dos y medio las operaciones de vivienda nueva respecto al mismo trimestre del año anterior.

Junto a esto, también aumenta la compraventa de vivienda protegida, que pasa de 26 a 46 operaciones, un 76,9% más, frente a los crecimientos del 8,1% en Andalucía y del 18,7% en España. Estas operaciones forman parte del total de compraventas e incluyen viviendas protegidas nuevas y usadas. En este sentido, Torrico ha indicado como muy positivo "el dinamismo de las compraventas, especialmente de vivienda nueva y el menor coste por metro cuadrado registrado en Córdoba respecto a las medias andaluza y nacional".