El Ayuntamiento de Granada activa a partir del 10 de marzo el 'cheque bebé'

GRANADA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha aprobado en Junta de Gobierno Local la convocatoria de subvenciones dirigidas al apoyo a la natalidad y adopción para el año 2026; una línea de ayudas que contará con una dotación presupuestaria total de 369.800 euros y que permitirá conceder 200 euros por cada hijo nacido o adoptado en la ciudad y que los ciudadanos podrán solicitar a partir del próximo 10 de marzo.

La iniciativa, enmarcada en el Plan Estratégico de Subvenciones municipal, tiene como objetivo "respaldar económicamente a las familias granadinas ante los gastos derivados del nacimiento o la adopción, contribuyendo así a aliviar la carga impositiva en una etapa especialmente significativa".

"Nuestro objetivo es claro: acompañar a las familias, facilitarles apoyo desde el ámbito municipal y contribuir, dentro de nuestras competencias, a generar un entorno más favorable para la natalidad y la conciliación", ha aseverado el portavoz del equipo de gobierno local de Granada, Jorge Saavedra, quien ha indicado que este 'cheque bebé' fue una de las apuestas de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, para este mandato.

Las ayudas están dirigidas a los progenitores del menor nacido y a los padres adoptivos, siempre que estos acrediten dicha condición mediante el libro de familia, certificado de nacimiento o resolución administrativa o judicial de adopción. En casos de separación o divorcio, la ayuda corresponderá al progenitor que ostente la guarda y custodia, si bien en aquellos casos de custodia compartida cada uno podrá percibir la mitad del importe (cien euros por hijo).

Según ha detallado el portavoz, entre los requisitos principales para solicitar estas subvenciones se establece que los progenitores estén empadronados en el municipio de Granada con al menos dos años de antelación al nacimiento o adopción, debiendo mantenerse esta circunstancia durante los dos años posteriores. Asimismo, el menor también deberá estar empadronado en el domicilio familiar en la ciudad.

Los solicitantes, además, deberán encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y no estar incursos en ninguna de las prohibiciones previstas en la Ley General de Subvenciones. Las solicitudes deberán presentarse en el modelo normalizado correspondiente, debidamente cumplimentado y firmado por todas las personas beneficiarias y podrán registrarse de forma presencial en el Registro General del Ayuntamiento de Granada o por vía electrónica dentro de los dos meses siguientes al nacimiento o adopción.

En el caso de menores nacidos o adoptados desde el 1 de enero de 2026 hasta la publicación de la convocatoria, el plazo comenzará a contar desde el día siguiente a ésta. Una vez comprobada la documentación aportada, el abono se realizará en un único pago mediante transferencia bancaria.

"Somos conscientes de que el nacimiento o la adopción de un hijo supone una gran alegría, pero también un importante esfuerzo económico", ha apuntado Saavedra, quien ha subrayado la voluntad del Ayuntamiento por "estar al lado de las familias granadinas en un momento clave de su vida con medidas concretas, realistas y eficaces".

En este sentido, el portavoz ha enmarcado esta medida dentro de una estrategia más amplia del equipo de gobierno orientada a "aliviar las cargas económicas de las familias, promover soluciones en diferentes ámbitos como la conciliación, el acceso a la vivienda o las oportunidades de empleo y reforzar la protección social desde el ámbito local".