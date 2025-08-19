El Ayuntamiento de Granada aprueba la convocatoria de becas a madres estudiantes 2025/26 por valor de 37.050 euros

Archivo - Pleno del Ayuntamiento de Granada. (Foto de archivo). - AYUNTAMIENTO DE GRANADA - Archivo

GRANADA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha aprobado en su última Junta de Gobierno Local la convocatoria de 'Becas a Madres Estudiantes' para el curso 2025/26 por valor de 37.050 euros, que tiene como objetivo "promover la igualdad de oportunidades y apoyar a las mujeres que están comprometidas con su formación académica y profesional".

Con este fin, podrán acceder a la Beca para Madres Estudiantes aquellas mujeres que cumplan los requisitos de ser madre de un hijo o hija menor de diez años, a fecha de 31 de diciembre de 2025.

Es decir, según ha detallado el Ayuntamiento en una nota este martes, las solicitantes deben tener un hijo o hija que no haya cumplido los diez años en esa fecha; estar empadronada en el municipio de Granada con una antelación mínima de seis meses respecto al final del plazo de solicitud.

Además, las demandantes deberán estar matriculadas en estudios que se encuentren dentro de las modalidades de Bachillerato, Formación Profesional --en "cualquiera de sus niveles y modalidades"--, estudios universitarios o Escuela Oficial de Idiomas, teniendo en cuenta que estos estudios "deberán ser impartidos por centros públicos o privados con reconocimiento oficial".

Los estudios pueden ser presenciales, semipresenciales, 'on line' o a distancia, "siempre que sean reconocidos oficialmente por el sistema educativo español", según precisa el Ayuntamiento, que detalla además, en cuanto a la formación no reglada, que ésta "debe estar reconocida y homologada por una administración pública", así como que "debe ser presencial y acreditada en cuanto a la asistencia y aprovechamiento", con una duración mínima de 250 horas o su equivalente en créditos ECTS.

Las solicitantes deberán estar matriculadas en fecha anterior a la apertura del plazo de solicitud de la Beca para Madres Estudiantes.

En el caso de que la solicitante esté cursando más de un nivel de formación --por ejemplo, estudios universitarios y formación profesional--, solo podrá solicitar la beca para uno de los programas en curso.

La beneficiaria deberá indicar en su solicitud el tipo de estudios para el que solicita la beca. La cuantía máxima de cada beca es de 650 euros, que se abonará en un único pago. El abono de la beca quedará "condicionado al cumplimiento de las obligaciones por parte de la beneficiaria, las cuales serán detalladas en el momento de la notificación de la concesión de la beca".

En caso de que no se cumplan las condiciones establecidas, la beca podrá ser revocada, advierte el Ayuntamiento, que ha aclarado además que la solicitud para la Beca para Madres Estudiantes puede realizarse de forma electrónica a través de la Sede Electrónica Municipal o Registro General o "cualquiera de las formas de registro" del Consistorio granadino.

Las solicitantes deberán cumplimentar el modelo de solicitud normalizado, disponible en el portal web, y adjuntar toda la documentación requerida para poder ser consideradas en el proceso de selección.

El plazo de presentación de solicitudes se abrirá a finales de septiembre y será de 15 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia vía Base de Datos Nacional de Subvenciones. De manera simultánea se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web del Ayuntamiento la convocatoria completa.

Acordada en la última Junta de Gobierno Local, la convocatoria de Becas a Madres Estudiantes para el curso 2025/26 se enmarca en el Plan Estratégico de Subvenciones del Servicio de Igualdad 2023/2026, que el Ayuntamiento de Granada aprobó en el Pleno de septiembre de 2023.