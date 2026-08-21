El Ayuntamiento de Granada bonificará el 95% del ICIO a quienes tengan que hacer obras por daños de los terremotos

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, junto a bomberos durante las actuaciones a consecuencia de los terremotos de mediados de agosto de 2026 en Granada y su área metropolitana. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada aplicará una bonificación del 95% del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) a los granadinos que tengan que realizar obras de reparación en viviendas habituales e inmuebles con actividad afectados por los terremotos registrados en la ciudad. En el caso de inmuebles afectados que no sean vivienda habitual o no estén destinados a actividad económica, el Ayuntamiento también ha considerado una reducción del 50%.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha explicado que, esta medida se toma dentro de las competencias de la administración local y es posible gracias a la activación del Plan Territorial de Emergencias de Granada, en Fase de Emergencia, Situación Operativa 1, que otorga al Consistorio "más flexibilidad y capacidad de acción cercana y útil para los granadinos que necesitan respuestas rápidas y contundentes ante estas situaciones excepcionales que tienen un impacto importante en su vida diaria y también en sus economías".

Junto a las medidas municipales, Carazo ha pedido al resto de administraciones que participen y colaboren con ayudas que se pongan a disposición de los granadinos para reparar los daños ocasionados por los terremotos en sus viviendas, locales y edificios municipales. "El Ayuntamiento ofrece toda su colaboración para facilitar su puesta en marcha y conseguir que lleguen de la forma más ágil posible a las personas afectadas, pero es necesario tomar las decisiones con rapidez" ha señalado.

Carazo ha incidido en que, una vez atendidas las primeras necesidades y evaluadas las casuísticas derivadas de la emergencia, es preciso avanzar también en las medidas que permitan afrontar sus consecuencias económicas. "Tenemos que acompañar a los vecinos y autónomos que han sufrido daños y poner a su disposición ayudas, bonificaciones y mecanismos que faciliten la recuperación de sus viviendas y su vuelta a la normalidad", ha dicho.

La alcaldesa también ha solicitado que las medidas de apoyo que se articulen desde las distintas administraciones contemplen los daños registrados en edificios e instalaciones municipales, de forma que el Ayuntamiento pueda acometer las reparaciones necesarias y garantizar el normal funcionamiento de los servicios públicos.

REQUISITOS DE LAS AYUDAS

El Ayuntamiento incorporó este año a la Ordenanza Fiscal nº 4, reguladora del ICIO una bonificación extraordinaria precisamente para poder responder ante circunstancias excepcionales que provoquen daños en inmuebles y obliguen a realizar obras para su reparación.

"La regulación contempla expresamente situaciones como fenómenos climatológicos excepcionales, terremotos o pandemias, por lo que es aplicable en este caso y nos permite actuar con rapidez", ha dicho la alcaldesa de Granada.

La bonificación alcanzará el 95% de la cuota del ICIO cuando las obras de rehabilitación, reparación o restitución de los elementos dañados se realicen en viviendas habituales o en inmuebles donde se ejerza una actividad económica.

En el caso de inmuebles que no constituyan residencia habitual y en los que no se ejerza una actividad económica, la bonificación será del 50% de la cuota del impuesto.

Para acceder a la bonificación, los afectados deberán acreditar los daños mediante un informe pericial validado por los servicios técnicos municipales y presentar la declaración responsable o licencia de las obras y la documentación que acredite la propiedad del inmueble.

En el caso de las viviendas habituales deberá acreditarse además la residencia y, para los inmuebles con actividad económica, el alta correspondiente. La solicitud deberá presentarse en el plazo de un mes desde el inicio de las obras en la oficina virtual del Ayuntamiento o en cualquiera de sus registros municipales.

DISPOSITIVO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE DAÑOS

De otra parte el Ayuntamiento mantiene activo el dispositivo de seguimiento y evaluación de los daños provocados por los terremotos. El equipo técnico ha inspeccionado ya 639 edificios privados y 74 públicos. Las inspecciones continuarán hasta completar la revisión de los inmuebles afectados o susceptibles de haber sufrido daños.

La atención a los vecinos continúa también a través de la Oficina Municipal de Información y Asesoramiento del Centro Cívico del Zaidín, en la que se atiende de forma personalizada a los ciudadanos afectados y se están celebrando sesiones grupales de carácter informativo para agilizar la respuesta, resolver dudas y facilitar información sobre los trámites y actuaciones que deben realizar.

El Ayuntamiento de Granadamantiene además las acciones de información y autoprotección en colaboración con Bomberos, Policía Local, Protección Civil y los centros cívicos, distribuyendo información de interés.

En cuanto a incidencias, Bomberos de Granada realizaron este pasado jueves, 20 de agosto, 651 intervenciones, de las que 140 han sido personadas y el resto atendidas y resueltas vía inspección. El dispositivo municipal de emergencia permanece activo y coordinado para atender cualquier nueva incidencia. Por su parte, Policía Local ese pasado jueves se atendieron 552 requerimientos, entre llamadas al 092 (367) y servicios derivados desde el 112 (185).

Asimismo, han quedado restablecidas siete calles o zonas que permanecían afectadas: Navas, Alhóndiga, Capitanía, Elvira-San Juan Baja, Compás de San Jerónimo, Gran Vía con Marqués de Falces y Santa Aurelia.

Ahora permanecen afectadas 26 calles o zonas: Baden Powell, Moral de la Magdalena, San Matías, San Rafael, Puentezuelas, Jiménez Quiles, Torre de la Cautiva, Buensuceso, Horno del Oro, Pérez Galdós con Ramón y Cajal, Plaza de la Ilusión, Alhamar con Mulhacén, Verónica de la Magdalena, Domingo Puente Marín, Carrera del Darro, Almenillas con Santa Clotilde, San Jacinto, San Juan Baja, Poeta César Vallejo, Xauen con Avenida de Dílar, Avenida de Italia con Margarita Xirgu, Sol, Santísimo de San Pedro, Cuesta de Escoriaza, Curro Cuchares y Torre de los Hidalgos.

"Esta situación puede ir cambiando a lo largo de la jornada en función de la evolución de las actuaciones, las inspecciones técnicas y las circunstancias que se produzcan en cada zona", aclaran.

LIMPIEZA Y RETIRADA DE ELEMENTOS DESPRENDIDOS

De otro lado, el Ayuntamiento mantiene activo un dispositivo de mantenimiento de limpieza, con la empresa FCC encargada de estos trabajos, para actuar de forma inmediata ante las incidencias que puedan producirse.

Los equipos permanecen preparados para intervenir en la retirada de cascotes, elementos desprendidos y otros materiales que puedan afectar a la vía pública, en coordinación con Policía Local, Bomberos y los servicios técnicos municipales.

Finalmente, la alcaldesa de Granada ha insistido en trasladar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y recordar la importancia de seguir las recomendaciones de los servicios de emergencia y las medidas de autoprotección.

Asimismo, ha pedido a los granadinos que se informen exclusivamente a través de fuentes y canales oficiales, donde se continuará actualizando cualquier novedad sobre la situación. Finalmente, ha recordado que, ante cualquier emergencia, el teléfono de referencia es el 112.