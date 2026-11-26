La alcaldesa ha presentado la décima edición del Concurso KPOP Granajoven, que se celebra el 5 de diciembre en el Teatro Municipal Maestro Alonso en el distrito Beiro. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Granada volverá a convertirse en punto de encuentro para los aficionados al K-Pop con la celebración de la décima edición del Concurso KPOP Granajoven 2026 promovida por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de la capital granadina. Una iniciativa que refleja el creciente interés de las nuevas generaciones por las manifestaciones artísticas y musicales que nacen y se expanden en el ámbito internacional.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha valoradola importancia de que "la ciudad reconozca, acompañe y dé espacio a las diferentes formas de expresión cultural de sus jóvenes, entre ellas las danzas urbanas, que encuentran en el K-Pop una de sus manifestaciones más dinámicas".

"La cultura está viva cuando sabe escuchar a sus jóvenes, reconocer sus inquietudes y ofrecerles espacios donde puedan desarrollar su creatividad y compartir su talento. El K-pop es un ejemplo de cómo la música y la danza generan comunidades, despiertan vocaciones y favorecen el encuentro entre personas que comparten una misma pasión", ha señalado la regidora.

En este sentido, ha subrayado que iniciativas como Granajoven contribuyen a construir una programación cultural abierta, diversa y conectada con los nuevos lenguajes artísticos, al tiempo que refuerzan la apuesta de Granada por la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031.

"Queremos que Granada 2031 sea también un proyecto de los jóvenes, una oportunidad para que sus ideas, sus expresiones artísticas y sus nuevas formas de entender la cultura tengan protagonismo. El talento joven es una parte esencial de la identidad cultural que queremos proyectar desde nuestra ciudad hacia Europa", ha añadido la alcaldedsa.

El concurso, promovido por la Concejalía de Juventud en el marco de la Línea Estratégica 6, Ocio y Cultura Joven, del VI Plan Joven Municipal 2024-2028, se desarrolla en colaboración con el colectivo local GKpop Project Granada. Su objetivo es ofrecer participación y visibilidad a los numerosos aficionados a esta tendencia musical y coreográfica, favoreciendo la creatividad, la socialización y el ocio saludable entre jóvenes de 12 a 35 años.

El interés que despierta la convocatoria queda patente en su décima edición, que ha recibido un total de 43 propuestas entre las modalidades individual y grupal. A esta participación se suma la elevada demanda de las salas de ensayo del Espacio Joven de la Concejalía de Juventud, utilizadas por los participantes para preparar y perfeccionar sus coreografías.

EL 5 DE DICIEMBRE EN EL TEATRO MAESTRO ALONSO

La jornada se celebrará el día 5 de diciembre en el Teatro Municipal Maestro Alonso, en el distrito Beiro. Entre las 10 y las 14 horas tendrá lugar la fase de actuaciones, en la que participarán los 25 finalistas seleccionados tras una primera valoración de los vídeos presentados: 14 propuestas grupales y 11 individuales. A ellos se sumará una exhibición especial con otras cuatro propuestas fuera de concurso.

Tras las actuaciones, el jurado especializado deliberará entre las 14,00 y las 14,30 horas y valorará aspectos como la técnica, la calidad del baile, el vestuario y la puesta en escena. La entrega de premios comenzará a partir de las 16,30 horas y dará paso a una sesión abierta de random KPOP, en la que los asistentes podrán sumarse al baile y disfrutar de algunas de las coreografías más populares de este género.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento continúa ampliando los espacios de participación cultural para la juventud, dando visibilidad a disciplinas que conectan distintas culturas y generaciones y que encuentran en la música, el movimiento y la creación colectiva una poderosa herramienta de expresión.

Toda la información sobre el décimo concurso KPOP Granajoven se puede consultar a través de la página web municipal granajoven.granada.org.