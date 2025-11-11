El Ayuntamiento de Granada celebra el Día Mundial del Patrimonio con un "amplio programa" de actividades culturales

GRANADA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada celebrará este fin de semana el Día Mundial del Patrimonio con un "amplio programa" de actividades culturales para todo tipo de públicos y en "numerosos espacios de la capital" con el objetivo de "dar a conocer el rico legado histórico, natural y monumental con el que cuenta la ciudad".

Según ha detallado el Consistorio local en una nota, el cineasta granadino Manuel Sicilia grabará un "gran vídeo colectivo" que mostrará al mundo "el sueño compartido de Granada por ser Capital Europea de la Cultura en 2031". Por su parte, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha subrayado la importancia de esta conmemoración en un momento en el que la ciudad afronta unas "semanas clave" en su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031 y ha trasladado su deseo de que granadinos y visitantes puedan disfrutar "de cada una de las iniciativas que se han preparado".

En relación, ha concretado que el próximo domingo, a las 12,30 horas, partirá desde Plaza Nueva una expedición con el nombre de 'La mano y en la llave' a la que están invitadas todas las personas "que compartan nuestro anhelo, convirtiéndose para la ocasión en 'personajes' de las leyendas de Washington Irving". Así, ha indicado que la expedición recorrerá el camino hacia la Puerta de la Justicia, "símbolo de nuestra candidatura", donde grabarán "ese gran vídeo conjunto".

Por su parte, el director del proyecto audiovisual, Manuel Sicilia, ha animado a todos los granadinos a acudir al llamamiento y participar de ese "momento histórico que quedará guardado en la memoria de la ciudad y que se podrá revisitar con el tiempo".

En contexto, en la presentación de las actividades también tiene un papel "muy importante" el Patronato de la Alhambra y el Generalife, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte, cuyo Director General, Rodrigo Ruiz Jiménez, ha indicado que la aportación del monumento "será desde el aspecto más creativo", con una "amplia programación gratuita" que incluye jornadas de puertas abiertas, visitas guiadas y actividades culturales.

De la mano de la Agencia Albaicín, el Consistorio ofrecerá durante todo el fin de semana visitas guiadas, cuentacuentos, gymkanas y concursos. Así, de la mano de expertos, el público que lo desee podrá participar el sábado en un itinerario por el Albaicín para disfrutar del cuentacuentos 'La leyenda de la Mano y la Llave' acerca de la leyenda de Washington Irving sobre la Puerta de la Justicia de la Alhambra, con doble turno a las 17,00 y a las 18,00 horas.

Además, el domingo podrán descubrir la importancia de los jardines tradicionales del Albaicín, tanto desde el punto de vista paisajístico como histórico, a través de la visita guiada 'Los jardines del Albaicín: entre el agua y el paisaje', con paradas en Plaza Nueva, Carrera del Darro, Bañuelo, Maristán y Casa Morisca Horno de Oro en un doble horario de las 09,30 y a las 11,00 horas.

Las actividades organizadas por la Agencia Albaicín, cuya inscripción está disponible en su página web, se completarán con el concurso 'La Llave y la Justicia: miradas sobre la Alhambra', que permitirá que los aficionados a la fotografía puedan explorar el domingo, 16 de noviembre, a las 11,00 horas los símbolos, la arquitectura y la historia vinculados a la Puerta de la Justicia y la llave de Granada, "iconos del Patrimonio Mundial tanto desde el punto de vista paisajístico como histórico". De manera simultánea, se celebrará la gymkana 'Tras las huellas de la llave perdida', que partirá desde Plaza Nueva para invitar a descubrir "los rincones y secretos patrimoniales de la ciudad" a través de pistas y retos que conducirán al hallazgo de 'la llave de la Puerta de la Justicia.

En relación, la primera edil ha concretado que se trata de "una nueva oportunidad para reafirmar el compromiso de Granada con la preservación, difusión y dinamización de su patrimonio", fruto de la riqueza "del cruce de civilizaciones y pilar de nuestra identidad".

La celebración de este día contará con una visita guiada al Paseo de los Poetas en el Carmen de los Mártires a las 12,00 horas organizada por Granada Ciudad de la Literatura Unesco y con la "singular ruta" 'Granada Sacra' que se extenderá durante toda la mañana por los camarines y espacios devocionales del Monasterio de la Cartuja, las Basílicas de San Juan de Dios y la Virgen de las Angustias, y las iglesias del Sagrario y Virgen del Rosario.

Por otra parte, la música también sonará por las calles, concretamente con el recorrido que va de Plaza Mariana Pineda a Plaza Nueva pasando por San Matías, Plaza de Carlos Cano, La Colcha y Reyes Católicos, a cargo de las agrupaciones musicales de La Fe y de Nuestro Padre Jesús del Rescate a partir de las 12,15 horas.

Carazo ha afirmado que el Día Mundial del Patrimonio coincide también con la conmemoración de la fecha en la que el flamenco, fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Por ello, el domingo tendrá lugar en la Plaza de Santa Ana a las 12,00 horas la "gran celebración" del Día del Flamenco, con la actuación del Coro de la Hermandad del Rocío de Granada y los alumnos de baile y danza española de la Emmdo 'Aromas de Granada', así como el "concierto gratuito" de la Coral Flamenca de Granada en el Auditorio Manuel de Falla con el que se cierra la XVI edición del ciclo 'Flamenco y Cultura'.

Además, la alcaldesa también ha destacado que este Día Mundial del Patrimonio contará con la colaboración del comercio de la ciudad, que también ha preparado iniciativas para que el fin de semana sea un motivo de celebración. Así, los comercios de la calle Mesones han organizado una exposición de fotografías de rincones de Granada que se podrá ver en el interior y a través de sus escaparates, y la florista Carolina Bouquet organizará durante toda la mañana del sábado distintos talleres de floristería junto a su puesto en Bib-Rambla.

Los más deportistas también tendrán actividades pensadas específicamente para ellos ya que, junto a la celebración el domingo de la tradicional Carrera Solidaria de Cruz Roja, el gimnasio O2 realizará a partir de las 12,30 horas en la Plaza de las Pasiegas una exhibición de Human Body Exercise, una disciplina 'fitness' de alta intensidad y bajo entrenamiento funcional que se realiza en grupos reducidos y se inspira "en técnicas de boxeo y artes marciales, body combat y zumba".

El cuerpo de Bomberos y la Policía Local también se sumarán a la conmemoración del Día del Patrimonio y realizarán una exhibición a las 12,00 horas en la Real Chancillería para educar sobre la protección del patrimonio histórico con demostraciones en directo, mientras que la Policía Local llevará durante toda la mañana del domingo a Plaza Nueva la carpa de la Unidad de Drones y la de la Unidad de Agentes Tutores. Asismo, también ofrecerán una exhibición de la Unidad Canina.

En próximas semanas se desarrollarán dos iniciativas dirigidas a los más pequeños. Así, el Teatro Municipal José Tamayo acogerá el martes 18 de noviembre el encuentro 'Granada Memoria Viva' en el que participarán varios colegios de Granada y la provincia, mientras que el jueves 27 de noviembre se celebrará en los Jardines del Triunfo el encuentro escolar 'Granada 2031', con actuaciones de danza, música y flashmobs inspiradas en canciones de Miguel Ríos y a cargo de La Tetera Teatro, el Conservatorio Profesional de Danza Reina Sofía y el Conservatorio Elemental de Música Ángel Barrios.

El Patronato de la Alhambra y el Generalife también se suman con propuestas entre las que destacan ocho visitas guiadas por la Alhambra y el Albaicín, los paseos-taller de fotografía impartidos por el artista granadino EduArtGranada, y las visitas 'El azafrán del Generalife'. Además, el 16 de noviembre se celebrará en el Corral del Carbón un "concierto gratuito" de la cantaora Carmen de Carmen, en homenaje al flamenco como patrimonio inmaterial.