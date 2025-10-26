El Ayuntamiento de Granada desarrolla un proyecto para recuperar el Conjunto Arqueológico de los Mondragones

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, desarrolla el Proyecto de Puesta en Valor del Conjunto Arqueológico de los Mondragones. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

El Ayuntamiento de Granada, en colaboración con la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, desarrolla el Proyecto de Puesta en Valor del Conjunto Arqueológico de los Mondragones, un conjunto arqueológico de "notable valor histórico y monumental" que ofrece "nuevas claves para comprender la evolución urbana de Granada y su entorno desde la época romana hasta la Edad Media".

Según ha detallado el Consistorio local en una nota, el avance se ha materializado con la publicación de la propuesta de adjudicación de la obra en la que ha resultado como mejor puntuada la UTE Construcciones Serrot, S.A. - Metálicas Ulia, S.L., que ha quedado en primer lugar.

Asimismo, la Administración local ha indicado que el presupuesto base de licitación del proyecto asciende a 2.157.864,52 euros (IVA incluido) y se incluye dentro del Plan Alhambra.

Por su parte, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha afirmado que este proyecto representa "un nuevo compromiso de Granada con su historia y su patrimonio", y ha indicado que la ciudad recupera un "espacio único" que permitirá a vecinos y visitantes descubrir los orígenes romanos de nuestra ciudad y su evolución a lo largo de los siglos".

Al hilo, Carazo ha subrayado que esta actuación "permite mirar al futuro poniendo en valor el pasado, integrando el patrimonio en el día a día de la ciudad". En concreto, el yacimiento se distribuye en dos áreas diferenciadas, denominadas Sector A y Sector B, separadas por la calle Rector José Vida Soria, siendo el primero en el que se conservan restos de edificaciones públicas y privadas organizadas en torno a las principales vías romanas, el Cardo y el Decumano, y siendo el segundo sector en el que se hallan los vestigiios de "una gran almazara y una ermita visigoda".

PRIMER SECTOR EN MARCHA

El proyecto actualmente se centra únicamente en el Sector A, ubicado en una parcela de forma poligonal con una superficie de 15.296 metros cuadrados. En esta área se plantea la construcción de un edificio que cubrirá el yacimiento, "respetando estrictamente su trazado".

Al hilo, este espacio, que llevará el nombre de Complejo Arqueológico Los Mondragones - Villa Mummius Niger, servirá como "centro de interpretación y visita del conjunto". Asimismo, la edificación proyectada, también de forma poligonal, tendrá una longitud de 49,50 metros y un ancho variable de entre 30,85 y 60 metros, alcanzando una superficie construida de 2.390,45 metros cuadrados, constituyéndose así un edificio de una sola planta, con una altura máxima de 8,80 metros.

Además, la cubierta, con diseño en diente de sierra, incorporará paneles translúcidos que permitirán una "iluminación natural abundante". Por su parte, la envolvente combinará elementos opacos y cerramientos permeables que "permitirán vislumbrar el interior del edificio desde el exterior".

En concreto, el interior se dividirá en dos zonas "claramente diferenciadas", como una zona de recepción que incluirá un vestíbulo, aseos, sala de instalaciones, oficio y una sala de audiovisuales, y la zona del yacimiento, recorrida por pasarelas que conducirán al visitante hasta cuatro miradores "estratégicamente ubicados, desde los que se podrá contemplar el conjunto arqueológico en su totalidad".

El Consistorio ha detallado que este proyecto redactado por el arquitecto Fernando Acale Sánchez se caracteriza por su diseño "contemporáneo y respetuoso con el entorno", que pone el acento en la luz natural, la protección de los restos arqueológicos y la accesibilidad del conjunto "para su interpretación y visita pública".

En este sentido, Carazo ha estimado que esta actuación es una "muestra del esfuerzo conjunto entre administraciones para proteger, conservar y divulgar el legado histórico de Granada", que integra el pasado de Granada "en el futuro urbano de la ciudad".