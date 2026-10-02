Ayuntamiento de Granada destina 300.000 euros a apoyar a entidades sociales y financiar programas de interés social

Archivo - Vista de la fachada del edificio del Ayuntamiento de Granada, en la plaza del Carmen. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada pone en marcha de dos convocatorias de subvenciones dirigidas a asociaciones y entidades sociales sin ánimo de lucro, que suman una dotación global de 298.700,44 euros y tienen como objetivo contribuir tanto al funcionamiento ordinario de estas entidades como al desarrollo de programas y proyectos de interés social.

Según ha explicado el portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra, la primera de las convocatorias está destinada a sufragar gastos generales de mantenimiento y funcionamiento ordinario de las asociaciones y entidades sociales sin ánimo de lucro que desarrollan sus proyectos y actuaciones en Granada.

Cuenta con un presupuesto de 142.857,14 euros y establece una cuantía máxima de 3.000 euros por solicitud, aunque la cantidad finalmente concedida dependerá de la puntuación obtenida conforme a los criterios de valoración y no podrá superar ni el importe solicitado ni el coste de los gastos realizados y debidamente justificados.

"Con esta línea ayudamos a que las asociaciones puedan mantener abiertas sus estructuras y continuar desarrollando su actividad. Hay gastos cotidianos que son imprescindibles para que una entidad pueda funcionar y prestar sus servicios, y esta convocatoria pretende precisamente contribuir a esa estabilidad", ha señalado Saavedra.

Entre los gastos subvencionables se encuentran, por tanto, los de gestoría y asesoramiento, teléfono e Internet, suministros corrientes como agua, electricidad, gas o calefacción vinculados exclusivamente a la sede o delegación en Granada, alquiler de la sede, material fungible de uso general como material de oficina, pólizas de seguros, gastos de personal propio dedicados a funciones de administración general y cuotas de pertenencia a federaciones o agrupaciones de asociaciones.

La convocatoria establece, además, que no podrán imputarse gastos derivados del local a aquellas entidades que dispongan de un inmueble, local o espacio de titularidad municipal cedido para el desarrollo de su actividad.

Junto a esta línea de mantenimiento, el Ayuntamiento impulsa una segunda convocatoria para financiar programas, proyectos y actividades de interés social, con un presupuesto de 155.843,30 euros y una ayuda máxima de 8.500 euros por solicitud.

Para estas ayudas, ha precisado Saavedra, las entidades podrán presentar un único proyecto y concurrir a un único ámbito de actuación de los establecidos en la convocatoria.

"Si la primera convocatoria busca dar estabilidad al tejido asociativo, esta segunda pone el foco directamente en los proyectos que las entidades desarrollan en la ciudad y en las personas a las que van dirigidos", ha explicado el portavoz.

También ha subrayado que "su objetivo pasa por apoyar iniciativas concretas que tienen un impacto directo en la inclusión, en la autonomía de las personas mayores, en la atención a las personas con discapacidad y en la prevención de las adicciones".

Así, dentro de esta convocatoria se establecen cuatro ámbitos de actuación. El primero corresponde a los proyectos destinados a favorecer el envejecimiento activo de las personas mayores, dotado con 30.000 euros. Se financiarán programas y proyectos orientados, entre otros fines, a combatir la soledad no deseada y a promover un envejecimiento saludable mediante el desarrollo de las capacidades intelectuales y físicas y de las habilidades personales y sociales.

La convocatoria incluye expresamente actuaciones de alfabetización digital, autocuidado y autonomía personal. "Queremos que Granada sea también una ciudad que cuide y acompañe a sus mayores, que favorezca que puedan seguir participando, aprendiendo, relacionándose y manteniendo su autonomía", ha apuntado Saavedra, quien ha recordado que en la pasada convocatoria un total de 41 entidades de la ciudad concurrieron a estas ayudas.

El segundo ámbito contempla proyectos dirigidos a la inclusión social de personas vulnerables o colectivos con especiales dificultades, con una dotación de 60.843,30 euros. Se incluyen actuaciones dirigidas a apoyar necesidades básicas de alimentación de personas y familias en situación de vulnerabilidad o exclusión social, ofrecer alojamiento alternativo temporal con acompañamiento social y favorecer la formación y la inserción laboral.

La convocatoria reserva 57.000 euros para proyectos destinados a favorecer y fortalecer iniciativas dirigidas a personas con discapacidad, incluyendo actuaciones orientadas al cuidado y la autonomía personal de personas adultas con discapacidad y/o dependencia, así como actividades dirigidas a facilitar el cuidado y la atención de las personas cuidadoras informales.

El cuarto ámbito se centra en la prevención de las adicciones con y sin sustancia, con una dotación de 8.000 euros. A ella podrán acogerse proyectos dirigidos a la prevención universal, selectiva e indicada en los ámbitos familiar, comunitario, educativo y laboral, así como actuaciones relacionadas con la reducción de riesgos y daños.

En esta segunda línea serán subvencionables los gastos directamente originados por el desarrollo y ejecución de los programas o actividades, entre ellos equipamiento y material, prestaciones de servicios directamente relacionadas con las actividades, personal, trabajo voluntario no remunerado y otros bienes no inventariables.

También se podrán imputar hasta un 10% en concepto de costes indirectos. La subvención no podrá superar el 70% del coste total del proyecto, correspondiendo a la entidad beneficiaria financiar el 30% restante con recursos propios.

En ambos casos, las asociaciones y entidades interesadas deberán presentar las solicitudes por vía telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Granada, en el plazo de diez días hábiles desde el día siguiente a la publicación del correspondiente extracto en el Boletín Oficial de la Provincia.

El pago de las ayudas se realizará mediante un primer pago anticipado del 70% de la cantidad concedida, una vez aprobada la subvención y cuando lo permitan las disponibilidades de la Tesorería Municipal, y un segundo y último pago del 30% restante tras la aprobación de la justificación de la totalidad del proyecto, actividad u objetivo subvencionado.