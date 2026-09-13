El Ayuntamiento de Granada destina 3,72 millones del remanente positivo de 2025 a reducir deuda

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GRANADA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada destinará 3.720.910,41 euros del remanente positivo de tesorería resultante de la liquidación del presupuesto de 2025 a amortizar anticipadamente deuda municipal, dentro de la estrategia del equipo de gobierno para "continuar mejorando la situación económica del Consistorio, reducir progresivamente su carga financiera y seguir avanzando en la recuperación de una mayor autonomía financiera".

Según ha concretado el Consistorio granadino en una nota, la operación se articulará mediante una modificación presupuestaria que se llevará a la Comisión Municipal de Economía y Hacienda, Recursos Humanos e Innovación del próximo martes 15 y que, posteriormente, deberá ser aprobada por el Pleno municipal.

En concreto, la liquidación del presupuesto de 2025 arrojó un remanente de tesorería para gastos generales de 7.359.123,93 euros, de los que 3.638.213,52 euros se han destinado a atender las necesidades de financiación del transporte público de la ciudad. Los 3.720.910,41 euros restantes conforman el resultado positivo que el Ayuntamiento propone destinar íntegramente a la amortización de deuda municipal.

En concreto, estos recursos se emplearán para realizar una amortización anticipada de un préstamo suscrito en 2019, reduciendo así el capital pendiente de la deuda municipal y generando, además, un ahorro en el pago de intereses. La operación fue concertada originalmente por un importe de 52,97 millones de euros y tiene previsto su vencimiento en 2033.

La normativa vigente limita los posibles destinos de estos recursos y contempla entre ellos la reducción del endeudamiento de las entidades locales. Para hacer efectiva esta aplicación, el Ayuntamiento tramitará la correspondiente modificación presupuestaria mediante un suplemento de crédito financiado con el remanente de tesorería.

Desde el área de Economía se ha destacado que esta operación no supone detraer recursos de ninguna de las áreas municipales, reducir inversiones ni afectar a la prestación de los servicios públicos, sino destinar el resultado positivo obtenido tras la liquidación del ejercicio anterior a seguir reduciendo el endeudamiento municipal y, con ello, el coste financiero asociado a la deuda. Esta amortización extraordinaria de 3,72 millones de euros se suma, además, a los 12,3 millones que el Ayuntamiento destina durante 2026 a las amortizaciones ordinarias de su deuda.

En este sentido, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado que esta nueva reducción de deuda es fruto de "una gestión económica rigurosa y responsable que nos está permitiendo mejorar las cuentas del Ayuntamiento sin subir los impuestos a los granadinos". "Estamos mejorando la recaudación sin incrementar la presión fiscal y esa buena gestión nos permite disponer de una mayor capacidad financiera para reducir deuda, mantener las inversiones y seguir mejorando los servicios públicos", ha señalado.

El Ayuntamiento enmarca este resultado en la mejora de la gestión económica y de la recaudación de los tributos municipales desarrollada durante 2025, que ha contribuido a "reforzar la situación financiera del Consistorio sin recurrir a una subida de impuestos". Esta evolución permite, además, compatibilizar la reducción del endeudamiento con una política fiscal que en 2026 incorpora nuevas bonificaciones para los granadinos.

En este sentido, las Ordenanzas Fiscales aprobadas a finales de 2025 incorporaron para 2026 nuevas bonificaciones y mejoras fiscales en el IBI vinculadas, entre otros supuestos, a la vivienda protegida, las familias numerosas y las viviendas destinadas a alquiler con renta limitada, así como una bonificación del 75 por ciento en el ICIO para obras de rehabilitación residencial en el distrito Centro.

Carazo ha incidido en que "estamos demostrando que una mayor eficiencia en la gestión y en la recaudación nos permite fortalecer las cuentas municipales sin cobrar más impuestos a los granadinos". "Podemos reducir deuda al mismo tiempo que incorporamos nuevas bonificaciones fiscales, mantenemos las inversiones y garantizamos los servicios públicos", ha añadido.

La alcaldesa ha enmarcado esta nueva amortización en la transición financiera que está experimentando el Ayuntamiento durante el actual mandato. En abril de 2023, apenas unas semanas antes del cambio de Corporación, el anterior equipo de gobierno recurrió nuevamente al Fondo de Financiación a Entidades Locales mediante una operación de más de 35 millones de euros, en un Ayuntamiento que continuaba sujeto al Plan de Ajuste.

"Tres años después estamos avanzando en la dirección contraria: frente a la necesidad de recurrir entonces a nueva financiación, hoy el Ayuntamiento obtiene un resultado positivo que nos permite destinar 3,72 millones de euros a reducir anticipadamente deuda", ha señalado Carazo.

En mayo, cuando Carazo anunció la solicitud para que Granada pudiera abandonar el Plan de Ajuste, la deuda financiera municipal se situaba en 122 millones de euros, frente a los 165 millones existentes al inicio del actual mandato. Desde entonces, el Ayuntamiento ha continuado reduciendo su endeudamiento y esta nueva amortización extraordinaria de 3,72 millones permitirá rebajarlo aún más, situándolo por debajo de aquella cifra y "consolidando una evolución financiera durante 2026 más favorable incluso que la existente en el momento en que se anunció el proceso para recuperar la autonomía financiera del Ayuntamiento".

"La situación financiera del Ayuntamiento sigue mejorando. Cuando anunciamos nuestra intención de salir del Plan de Ajuste ya habíamos reducido la deuda de 165 a 122 millones de euros y ahora damos un paso más, porque seguimos reduciendo el endeudamiento y fortaleciendo unas cuentas que nos permiten mirar al futuro con mayor autonomía", ha destacado Carazo.

De este modo, el Ayuntamiento "continúa avanzando en la reducción del endeudamiento y en la mejora de su situación financiera, compatibilizando este proceso con el mantenimiento de las inversiones y los servicios públicos y con una política fiscal que incorpora nuevas bonificaciones para los granadinos", tal y como ha estimado la Administración local.