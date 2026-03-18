El Ayuntamiento de Granada impulsa alianzas público-privadas para la conservación del patrimonio histórico de la ciudad

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, en las obras de restauración de las obras del convento de Santo Domingo. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha puesto este miércoles en valor el papel decisivo de la colaboración público-privada en la conservación del patrimonio histórico con el anuncio de una nueva intervención impulsada por World Monuments Fund (WMF), que destinará cerca de 40.000 euros a la restauración de dos elementos patrimoniales de especial relevancia para la ciudad.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado en una nota que, "este tipo intervenciones son fundamentales para Granada, ya que es una ciudad construida sobre siglos de historia, arte y conocimiento". "Cada intervención en nuestro patrimonio es una inversión en identidad y en futuro. Gracias a la colaboración con entidades como World Monuments Fund podemos actuar con responsabilidad y ambición para conservar aquello que nos define", ha subrayado.

La actuación permitirá recuperar, por un lado, el lienzo La Batalla de Lepanto, obra del pintor Domingo Chavarito realizada en 1733, ubicada en el Camarín de la Virgen del Rosario Coronado, en el conjunto del convento de Santo Domingo.

Se trata de una pintura monumental que destaca por "su riqueza narrativa y su detallada representación histórica de la batalla", aunque, según ha indicado el Consistorio, actualmente presenta un estado de conservación delicado debido al paso del tiempo, con pérdidas cromáticas y deterioro en el soporte.

La intervención cobra, además, un valor simbólico añadido al coincidir con la conmemoración del V Centenario de la muerte de Álvaro de Bazán, figura clave en la historia naval española y protagonista de la contienda representada en la obra, lo que refuerza la dimensión histórica y cultural de esta restauración.

Por otro lado, el proyecto contempla la rehabilitación de las portadas de la iglesia de San Miguel Bajo, situada en el emblemático barrio del Albaicín. Estas estructuras, vinculadas al taller del arquitecto renacentista Diego de Siloé, presentan un avanzado estado de deterioro, especialmente en la piedra arenisca, lo que hace necesaria una intervención urgente para su consolidación y conservación.

La iglesia, uno de los conjuntos monumentales más representativos del Albaicín, combina elementos góticos, mudéjares y renacentistas, y ha sido objeto de una importante labor de conservación por parte de la Hermandad de la Aurora, cuyo compromiso social y patrimonial ha sido también reconocido en este proyecto.

Así, Carazo ha querido poner en valor "la necesidad de seguir fortaleciendo estas alianzas estratégicas, con la suma de esfuerzos entre lo público y lo privado nos permite avanzar con mayor rapidez y eficacia en la conservación de nuestro patrimonio".

"Estas sinergias no sólo garantizan la protección de nuestros monumentos, sino que impulsan el desarrollo cultural, social y económico de la ciudad", ha añadido.

La aportación de WMF ha sido posible gracias a la visita realizada a Granada por miembros de la organización en junio de 2025, en el marco de un concierto benéfico celebrado durante el Festival Internacional de Música y Danza. Los fondos recaudados, junto con donaciones privadas, se han destinado íntegramente a estas actuaciones como muestra de agradecimiento a la ciudad.

Desde hace más de doce años, World Monuments Fund mantiene una estrecha colaboración con Granada, participando en proyectos de conservación en espacios tan significativos como la Alhambra y el Albaicín, consolidando a la ciudad como un referente internacional en la gestión y protección del patrimonio.

Esta nueva actuación se enmarca, además, en un momento especialmente relevante para Granada, que avanza como ciudad finalista en su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031.

Un proceso que "refuerza la apuesta por la cultura como eje de transformación y que encuentra en la conservación del patrimonio uno de sus pilares fundamentales", ha valorado la Administración local.

De este modo, el Ayuntamiento trabaja ya en la definición de las fases de intervención y en la selección de empresas especializadas en restauración para garantizar una ejecución rigurosa y respetuosa con el valor histórico de ambos conjuntos. Con ello, Granada reafirma así su compromiso con el cuidado de su legado, "demostrando que proteger el patrimonio no es sólo preservar el pasado, sino construir el futuro desde la cultura".