La diseñadora Carmen Vega (Huelva), Premio a la mujer profesional autónoma de Andalucía

La diseñadora Carmen Vega en su taller. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha dado a conocer la resolución de concesión de las seis modalidades de los Premios al Trabajo Autónomo en Andalucía, en su primera edición. En concreto, el jurado ha decidido que uno de los galardones distingan a María del Carmen Vega Bernal, reconocida diseñadora de trajes de flamenca, establecida en Ayamonte (Huelva), con el Premio mujer profesional autónoma.

Según ha indicado la Junta en una nota, estos premios nacen con el objetivo principal de reconocer actividades o trayectorias vinculadas al sector del trabajo por cuenta propia en seis categorías diferentes, asignando para cada una de ellas una dotación económica de 4.800 euros.

La modalidad 'Premio mujer profesional autónoma', que reconoce a mujeres autónomas que "fomenten el talento y el liderazgo transformador" y que sean consideradas como "referentes" en el sector, ha recaído en María del Carmen Vega Bernal, de "reconocida trayectoria profesional" y Maestra Artesana en el oficio de sastrería en trajes regionales.

Cuenta en su haber con el Premio a la Artesanía y ha sido la primera artesana que con esta especialización ha conseguido la autorización para el uso del distintivo de calidad artesanal y la declaración de su taller como Punto de Interés Artesanal.