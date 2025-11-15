El Ayuntamiento de Granada impulsa un curso y una campaña sobre 'Violencia Sexual en el Ámbito Digital' por el 25N

Archivo - Imagen de archivo de las manos de una mujer. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

El Ayuntamiento de Granada, a través de la Concejalía de Educación, Empleo e Igualdad, ha programado un curso online sobre la Violencia Sexual en el Ámbito Digital, dentro de las actividades conmemorativas del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. Dirigido a personas empadronadas en la ciudad, se desarrollará entre el 20 de noviembre y el 19 de diciembre, a través de un enlace a una plataforma Moodle que se habilitará en el email a cada participante.

Según ha precisado el Consistorio en una nota, entre los objetivos de esta propuesta educativa, que se concretará en 21 horas de enseñanza online, está el de promover una comprensión crítica y colectiva sobre la violencia sexual en los entornos digitales, sus causas estructurales y manifestaciones, fomentando actitudes responsables, igualitarias y de prevención desde la ciudadanía, la educación y el uso ético de la tecnología.

Con este propósito el taller se estructura en cuatro módulos temáticos en los que se combinan contenidos explicativos, recursos audiovisuales o lecturas breves para profundizar --videos, artículos, guías-- actividades prácticas o reflexivas que invitan a aplicar lo aprendido y espacios de participación opcionales --foro o muro digital-- en los que compartir experiencias y aprendizajes.

Además, ha detallado que el curso se repartirá en cuatro sesiones que corresponden a los cuatro módulos propuestos, cada uno de ellos con sus objetivos específicos, propuestos y se tendrá acceso a cada módulo de forma progresiva una vez comenzado el curso.

Así, en el módulo uno, dedicado al 'Contexto sociocultural y digital' se tratará de comprender cómo las transformaciones tecnológicas han modificado las formas de relación y de exposición personal, analizar la influencia de la cultura digital, los medios y las redes sociales en la construcción de identidades y relaciones de poder, y reflexionar sobre el papel de la ciudadanía en la creación de espacios digitales más seguros y respetuosos.

El módulo dos, sobre 'Género y formas de machismo y su expresión en la violencia sexual' enseñará a reconocer cómo el sistema sexo-género y los estereotipos tradicionales sustentan la violencia machista también en los entornos digitales, identificar las expresiones del machismo, misoginia y análisis de la cosificación en las redes sociales y plataformas digitales y promover una mirada crítica hacia las narrativas y prácticas digitales que perpetúan desigualdades y violencias sexuales.

Bajo el epígrafe de 'Tipos de violencia sexual y respuestas de actuación', el módulo tres irá dirigido a distinguir las principales formas de violencia sexual en el ámbito digital --acoso, sextorsión o difusión no consentida de imágenes-- conocer los recursos, vías de denuncia y apoyos institucionales y comunitarios disponibles y desarrollar capacidades para actuar con empatía, sin revictimizar, y acompañar de forma adecuada a personas afectadas.

Por último, en el cuarto módulo, sobre 'Prevención desde la base y la educación digital', se mostrará cómo fomentar la educación afectivo-sexual digital basada en el consentimiento, la igualdad y el respeto mutuo; desarrollar estrategias de autoprotección y uso responsable de la tecnología e impulsar la construcción colectiva de una cultura digital libre de violencias y desigualdades.

El curso se desarrolla íntegramente en modalidad online y asincrónica, permitiendo que cada persona avance a su propio ritmo y desde cualquier dispositivo. La Administración Local ha afirmado que se combina "la reflexión personal, la participación en foros como espacio de reflexión abierto y la aplicación práctica de los contenidos", con el fin de "promover un aprendizaje transformador y situado en la vida cotidiana".