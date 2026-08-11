El Ayuntamiento de Granada impulsa un plan para proteger los comercios emblemáticos y reforzar su valor como patrimonio

Un comercio tradicional en el entorno de la catedral de Granada. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada, a través de la Concejalía de Turismo y Comercio, trabaja en la elaboración de un Plan Municipal de Protección e Impulso del Comercio Emblemático, una estrategia destinada a preservar, promocionar y fortalecer aquellos establecimientos históricos que constituyen una parte esencial de la identidad, la memoria colectiva y el patrimonio económico, social y cultural de la ciudad.

Así lo ha dado a conocer el Consistorio en un comunicado, en el que detalla que el plan pretende consolidar un modelo comercial que distingue a Granada por la singularidad de sus negocios tradicionales, favoreciendo su conservación, impulsando su competitividad y garantizando su continuidad como uno de los principales atractivos de la ciudad tanto para los granadinos como para quienes la visitan.

Esta estrategia tiene como punto de partida el distintivo de Establecimiento Emblemático de la Ciudad de Granada, creado por el Ayuntamiento para reconocer a aquellos negocios que forman parte del patrimonio comercial granadino. Podrán optar a este reconocimiento los establecimientos que acrediten una antigüedad mínima de 40 años, mantengan la misma actividad y marca comercial y destaquen por su singularidad, arraigo y contribución al tejido económico, social y cultural de Granada.

El reconocimiento se concede mediante convocatoria pública conforme a unas bases reguladoras que establecen los requisitos, el procedimiento y los criterios de valoración. A partir de este reconocimiento, el Ayuntamiento quiere dar un paso más con un plan específico que permita proteger y poner en valor este patrimonio comercial.

Entre las actuaciones previstas figuran la creación de rutas de comercios históricos, su incorporación a las campañas de promoción turística y cultural de la ciudad, implantar una señalización específica que identifique estos establecimientos, la organización de jornadas y eventos dedicados al comercio tradicional, programas de asesoramiento, formación y ayudas para favorecer la transmisión de los negocios familiares y el relevo generacional, así como el desarrollo de una aplicación que conecte turismo, patrimonio y comercio tradicional para ofrecer una nueva forma de descubrir Granada a través de sus establecimientos históricos.

"Proteger el comercio emblemático significa proteger una parte esencial de la historia y de la personalidad de Granada. Estos establecimientos forman parte de nuestra memoria colectiva, generan empleo, dinamizan nuestros barrios y constituyen uno de los grandes elementos diferenciales de la ciudad. Queremos que sigan siendo protagonistas del presente y también del futuro de Granada", asegura la concejala de Turismo y Comercio, Elisa Campoy.

La edil señala también que el comercio tradicional es un patrimonio vivo que se debe cuidar y promocionar. "Con este plan queremos ofrecer herramientas para garantizar su continuidad, favorecer el relevo generacional y reforzar su papel como atractivo turístico, cultural y económico de nuestra ciudad", agrega.

La campaña de verano mantiene 3.000 vales de aparcamiento gratuito Como complemento a esta estrategia de apoyo al comercio en el centro de la ciudad, el Ayuntamiento mantiene durante agosto la campaña de verano con la distribución gratuita de 3.000 vales de dos horas de aparcamiento para los estacionamientos de Telpark Arabial (Alsina) y Violón.

Los establecimientos adheridos a la iniciativa entregarán estos vales a los clientes que realicen compras superiores a cinco euros, facilitando el acceso al centro de la ciudad e incentivando las compras en el comercio de proximidad durante la temporada estival.

Asimismo, el Ayuntamiento prevé extender esta medida a otros barrios de Granada a partir del próximo mes de septiembre, con el objetivo de seguir impulsando la actividad comercial y acercar esta iniciativa al conjunto de la ciudad.

La concejala de Turismo y Comercio ha señalado que esta actuación responde al mismo objetivo de fortalecer el tejido comercial de Granada mediante medidas útiles y eficaces que favorezcan la actividad de los establecimientos.

"Queremos seguir acompañando a nuestros comerciantes con iniciativas que respondan a sus necesidades, tanto con actuaciones de carácter estratégico como con medidas directas que incentiven las compras y contribuyan a dinamizar la actividad económica durante todo el año. Nuestra intención es que este programa pueda llegar también a otros barrios de Granada para seguir apoyando al comercio de proximidad en toda la ciudad", ha concluido la concejala.