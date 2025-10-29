El Ayuntamiento de Granada incorpora 19 nuevos bomberos al Servicio de Prevención y Extinción de Incendios

El portavoz del equipo de gobierno local de Granada, Jorge Saavedra, y la edil de Protección, Ana Agudo, en la imagen con los nuevos bomberos - AYUNTAMIENTO

GRANADA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha incorporado a 19 nuevos bomberos al Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis), reforzando así la plantilla del cuerpo municipal con el objetivo de "mejorar su capacidad de respuesta ante emergencias tanto en la capital como en el área metropolitana".

El portavoz del equipo de gobierno local de Granada, Jorge Saavedra, y la concejala de Movilidad, Protección Ciudadana, Agenda Urbana, Sostenibilidad y Fondos Next Generation, Ana Agudo, han visitado esta mañana junto al jefe de Bomberos, Gustavo Molino, el Parque Norte donde los 19 nuevos efectivos están estos días inmersos en el curso de formación obligatoria establecido en las bases de la oposición.

"Con la incorporación de esta nueva promoción, Granada da un paso adelante en la mejora de su servicio de extinción de incendios, garantizando una respuesta más rápida, segura y eficaz ante cualquier eventualidad en una clara apuesta por la mejora de la seguridad de todos los granadinos", ha destacado el portavoz del equipo de gobierno.

Saavedra ha detallado que el Ayuntamiento de Granada suma ya así un total de 195 bomberos en la plantilla del Speis y cubre las vacantes existentes, consolidándose como "uno de los servicios de referencia en Andalucía en cuanto a medios, capacitación y preparación técnica".

El programa formativo, que comenzó el pasado 6 de octubre y concluirá el próximo lunes, 3 de noviembre, es esencial para la incorporación definitiva al servicio de los nuevos bomberos ya que, según ha explicado Agudo, combina contenidos teóricos y prácticos orientados al desempeño profesional en contextos reales de emergencia.

Así, entre las materias abordadas se incluyen comunicaciones operativas, aspectos psicológicos de las intervenciones, rescates en altura, conducción de vehículos de emergencia, manejo de equipos y herramientas, extinción de incendios, actuación ante intentos de suicidio, rescate en accidentes de tráfico y de metro, además de riesgos tecnológicos.

"El curso, que se desarrolla bajo la supervisión del propio servicio, tiene como objetivo asegurar que los nuevos efectivos adquieran las destrezas y conocimientos necesarios para el desempeño de sus funciones con la máxima seguridad, eficacia y vocación de servicio público", ha apuntado la edil, quien considera que la llegada de los 19 nuevos bomberos "permitirá reducir tiempos de respuesta y ampliar turnos operativos, mejorando la cobertura de todo el término municipal".

Con estas incorporaciones y la cobertura de la pirámide de mandos (una plaza de inspector, cuatro subinspectores y cinco jefes de dotación) se culmina el proceso de refuerzo del Speis, que en estos primeros nueve meses de 2025 ha atendido un total de 2.365 intervenciones entre asistencias técnicas, incendios, rescates, salvamentos y apoyo a emergencias, según ha detallado el Ayuntamiento en una nota.