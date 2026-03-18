El Ayuntamiento de Granada licita por 288.000 euros la reforma de la calle Baden Powell y el acceso al mercadillo Zaidín

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, en las obras de reforma de la calle Baden Powell. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha visitado este miércoles la calle Baden Powell para presentar el proyecto de mejora de este vial del Zaidín, una actuación dirigida a reforzar la accesibilidad, favorecer el tránsito peatonal y facilitar la instalación del mercadillo que actualmente se celebra en el parque contiguo. El proyecto cuenta con un presupuesto base de licitación de 288.346,76 euros y un plazo de ejecución de dos meses y medio, y contempla la transformación de este espacio en una plataforma única, eliminando el desnivel existente entre aceras y calzada para generar un ámbito "continuo, más accesible y funcional para peatones y usuarios".

Según ha informado el Consistorio en una nota, la calle se sitúa entre la Avenida Fernando de los Ríos y la calle Félix Rodríguez de la Fuente, paralela al río Monachil, y la intervención responde además a una demanda vecinal, ya que permitirá mejorar el uso cotidiano de este espacio público al tiempo que facilitará la disposición de los puestos del mercadillo en este entorno del barrio.

Los trabajos, además, se planificarán para que sean compatibles con su implantación durante el desarrollo de las obras. Así, la actuación se desarrollará sobre una superficie aproximada de 7.200 metros cuadrados y se centrará en la renovación del pavimento y en la ejecución de una plataforma única que iguale la cota de aceras y calzada.

Para ello, ha explicado que se procederá al fresado del firme actual y a la posterior pavimentación, generando un espacio continuo que mejorará tanto la accesibilidad como la funcionalidad del vial.

La intervención incorpora también la adecuación de los pasos de peatones, que se adaptarán a la nueva rasante mediante la instalación de pavimento podotáctil y direccional para reforzar la accesibilidad universal.

A ello se suma la puesta en rasante de los registros de los distintos servicios urbanos y de las rejillas de imbornales, así como la adaptación de la acera colindante con el río Monachil, ajustando la banda de solería y el bordillo a la nueva cota de la calzada.

Según ha señalado el Ayuntamiento de Granada, las obras contemplan igualmente la renovación del sistema de drenaje, con la ejecución de nuevas líneas de evacuación de aguas mediante doble hilada de adoquín granítico, así como la instalación de 18 imbornales sifónicos que mejorarán la recogida y evacuación del agua de lluvia.

El proyecto prevé además la reposición de doce ejemplares arbóreos en los alcorques existentes, incorporando una red de riego bajo rasante que garantizará su correcto mantenimiento.

En este sentido, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado que "con esta actuación atendemos una petición de los vecinos del Zaidín y mejoramos un espacio muy utilizado del barrio, haciéndolo más accesible y cómodo para el tránsito peatonal, además de adaptarlo mejor a una actividad tan arraigada como el mercadillo".

De forma complementaria, se actuará en una zona del parque colindante donde el pavimento se encuentra deteriorado, procediendo a la retirada del pavimento blando existente y a su sustitución por uno nuevo de características similares.

Asimismo, los árboles presentes en este espacio se delimitarán mediante alcorques con bordillos de hormigón, mejorando su integración en el entorno. Esta actuación se enmarca en el Plan Municipal de Obras 2024-2027, dotado con 40 millones de euros para ejecutar más de 60 intervenciones en todos los barrios de la ciudad, con el objetivo de renovar calles, espacios públicos e infraestructuras urbanas.

"Seguimos avanzando con un plan de inversiones pensado para mejorar la ciudad barrio a barrio, atendiendo las necesidades que nos trasladan los vecinos y actuando en espacios que forman parte de su día a día", ha añadido la primera edil.