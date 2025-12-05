El Ayuntamiento de Granada licita el mayor contrato de la historia del servicio de ayuda a domicilio

Desde la izquierda los ediles de Mantenimiento, de Presidencia y de Urbanismo de Granada, Francisco Almohalla, Jorge Saavedra y Enrique Catalina - AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento de Granada ha aprobado este viernes en Junta de Gobierno Local los pliegos para la licitación del servicio de ayuda a domicilio. Es un contrato estratégico para la atención a las personas mayores y dependientes de la capital que incorpora notables novedades de mejora de la prestación del servicio y que cuenta con el mayor presupuesto de su historia, 157.322.894,14 millones de euros (IVA incluido) para una duración de cuatro años y un quinto de prórroga.

"Esta nueva licitación marca un antes y un después en la atención a las personas mayores y dependientes; supone la mayor inversión municipal en políticas sociales, triplicando prácticamente el presupuesto del anterior contrato, y consolida a Granada como una de las ciudades con mejor dotación de servicios de proximidad destinados a los mayores y a las personas en situación de dependencia", ha explicado el portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra, según ha informado en nota de prensa el Ayuntamiento tras su comparecencia informativa de los viernes.

Saavedra ha enfatizado que "cuidar de Granada es también cuidar de nuestros mayores". La licitación, que se ejecutará mediante procedimiento abierto, se estructura para cubrir las necesidades de los usuarios durante los próximos años, con anualidades que alcanzan los 43 millones de euros en 2029 antes de su tramo final en 2030.

Este contrato está refrendado por la apuesta presupuestaria municipal para 2026, que evidencia el compromiso del equipo de gobierno con los servicios sociales y contempla partidas de 42,2 millones de euros para la dependencia y de 2,5 millones de euros para el servicio de ayuda a domicilio municipal, "las más altas de los últimos años". Los pliegos, ha detallado Saavedra, "tienen un carácter marcadamente social" y valoran positivamente todas aquellas mejoras que redunden en un aumento de los servicios.

En concreto, y tal y como aparece reflejado, se tendrán en cuenta las propuestas con procedimientos de calidad innovadora, las mejoras en los criterios para la evaluación del servicio, el seguimiento individualizado en tiempo real en la prestación, el uso de nuevas tecnologías y aplicaciones informáticas para el desarrollo del servicio, el aumento de ayudas técnicas sin coste para las personas usuarias (camas articuladas, colchones, andadores, sillas de baño, etcétera), medidas adicionales como lavado de ropa fuera del domicilio o pequeñas reparaciones domésticas o la propuesta de actividades complementarias que supongan un enriquecimiento de la prestación del servicio, como excursiones, rutas, guías o viajes, poniendo a disposición de las personas usuarias transporte y acompañamiento.

Se tendrán en cuenta, además, medidas de conciliación para el personal, con mejoras en permisos, bolsas de horas o flexibilidades organizativas para la plantilla, así como la incorporación de trabajadores procedentes de colectivos en riesgo de exclusión (personas ex tuteladas, víctimas de violencia de género, residentes en zonas desfavorecidas o personas con discapacidad).

El contrato permite igualmente que las empresas licitadoras ofrezcan hasta 1.800 horas anuales adicionales de apoyo al servicio de ayuda a domicilio, sin repercusión presupuestaria para el consistorio, para "reforzar la atención en casos que requieran una cobertura temporal extraordinaria". Junto a esto, también contempla la implantación de un sistema de monitorización de rutinas, que permitirá hacer seguimiento diario de hasta 400 personas mayores que viven solas, sin necesidad de que dispongan de internet, móvil ni dispositivos adicionales.

"Hablamos de la mayor inversión social en la historia reciente de Granada. No solo ampliamos recursos, sino que modernizamos el servicio para llegar más lejos y llegar mejor. Queremos que ninguna persona mayor esté sola y que cada usuario reciba una atención más cercana, más humana y más adaptada a sus necesidades", ha expuesto Saavedra, quien ha destacado la apuesta del nuevo modelo por la innovación tecnológica: "Vamos a incorporar sistemas de seguimiento que permiten detectar hábitos, rutinas o cambios de comportamiento en personas que viven solas".

"Esto nos dará una capacidad de prevención que nunca antes habíamos tenido y que puede llegar a salvar vidas", ha añadido el portavoz, quien ha valorado el crecimiento de personas usuarias del servicio de atención a domicilio en los últimos años, que ha pasado de 3.243 personas en 2021 a 4.672 en 2024 y a las más de 5.000 con las que se espera cerrar el mes de diciembre de este año.

Por último, Saavedra ha valorado el impacto positivo que tendrá el futuro contrato en el personal del servicio gracias al diseño de un pliego que reconoce el valor de los profesionales que prestan el servicio de ayuda a domicilio con el fin último de "garantizar un modelo de atención de proximidad sólido, sostenible, tecnificado y centrado en la persona, que dé respuesta a las necesidades actuales y futuras de la población".