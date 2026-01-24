El Ayuntamiento de Granada pone en marcha los bailes para personas mayores en seis distritos de la ciudad

Archivo - Una mujer mayor se protege del sol con un abanico, a 24 de julio de 2023, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

GRANADA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado este sábado la puesta en marcha de los bailes para personas mayores en distintos distritos de la ciudad, una iniciativa que da cumplimiento al "compromiso adquirido durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad" y que responde a "una de las actividades más demandadas por este colectivo".

En una nota de prensa, Carazo ha subrayado que "cumplimos la palabra dada y lo hacemos con una propuesta que mejora la calidad de vida de nuestros mayores, fomenta el envejecimiento activo y refuerza la convivencia". En este sentido, ha señalado que los bailes para mayores "no son solo una actividad de ocio, sino una herramienta de bienestar físico, emocional y social que de esta manera pueden disfrutar de forma permanente durante todo el año, en invierno en diferentes espacios repartidos por la ciudad y, durante le verano, en las plazas".

La alcaldesa ha explicado que la programación se ha estructurado teniendo en cuenta criterios de proximidad y accesibilidad, "se han elegido espacios accesibles y bien comunicados para dar cobertura a todos los distritos, facilitando la asistencia sin necesidad de largos desplazamientos".

"Queremos que nuestros mayores tengan alternativas cercanas, accesibles y continuadas en el tiempo, porque son una parte esencial de nuestra ciudad", ha afirmado. Asimismo, Marifrán Carazo ha destacado que se trata de espacios de fácil acceso mediante transporte público, lo que contribuye a, según ha detallado, "favorecer la participación y a animar a las personas mayores a salir de casa, conocer gente nueva y reforzar sus relaciones sociales".

"Estos bailes son también un punto de encuentro, una oportunidad para compartir, relacionarse y combatir la soledad no deseada", ha añadido. Los bailes para mayores se desarrollan de forma regular a lo largo de toda la semana en los siguientes distritos y espacios municipales.

En Beiro serán los lunes, de 16,00 a 20,00 horas, en el Teatro Municipal 'Maestro Alonso'; en Ronda serán los martes, de 16,30 a 20,30 horas, en el Centro Municipal de Servicios Sociales; en Chana será el miércoles, de 16,30 a 20,30 horas, en el Centro Municipal de Servicios Sociales; en Zaidín tendrá lugar los jueves, de 17,00 a 21,00 horas, en la Sala de Mayores Palencia; y sábados, de 19,30 a 23, 00 horas, con baile de tango en colaboración con la Asociación Tango de Granada, 'Milonga de la Glorieta'.

Por último, en Norte los bailes serán los viernes, de 16,30 a 20,30 horas, en el Centro Cívico Norte, en Centro serán los domingos, de 17,30 a 21,30 horas, en el Salón de Actos del Colegio Escolapios.

La alcaldesa ha resaltado los múltiples beneficios de esta actividad, entre los que ha enumerado la mejora de la movilidad y el equilibrio, la prevención del aislamiento social, el fortalecimiento de las relaciones personales y el impacto positivo en el estado de ánimo. "El baile es salud, es socialización y es alegría, y por eso apostamos firmemente por este tipo de programas", ha indicado.

Por último, Carazo ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento de Granada con las políticas dirigidas a las personas mayores, asegurando que "seguiremos trabajando para ofrecer actividades que promuevan una vida activa, participativa y plena, adaptadas a las necesidades reales de nuestros mayores". Las personas interesadas pueden obtener más información en la Oficina de Atención a las Personas Mayores, situada en la calle Palencia, 18, o a través de los teléfonos municipales habilitados.