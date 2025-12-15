El Ayuntamiento de Granada premia el trabajo artesano de su Mercado de Navidad como seña de su identidad cultural

Mercado de Navidad, en la Fuente de las Batallas, en el centro de Granada - AYUNTAMIENTO

GRANADA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha reconocido el trabajo, la creatividad y la excelencia del sector artesano en el marco del Mercado de Navidad de Artesanía 2025, que se celebra, como es tradición, en el entorno de la Fuente de las Batallas durante las fiestas navideñas.

Este mercado, regulado conforme a las bases aprobadas por la Junta de Gobierno Local el pasado 9 de mayo de 2025, se consolida un año más como un espacio de referencia para la artesanía de calidad en la ciudad, según ha informado el Ayuntamiento de Granada en una nota de prensa.

Con el objetivo de fomentar la participación, incentivar la calidad y reconocer la trayectoria profesional de las personas artesanas, el Ayuntamiento ha promovido la concesión de dos distinciones: al mejor stand decorado y a la mejor obra conjunta. Ambos premios suponen la adjudicación directa de un expositor en la próxima edición del Mercado de Artesanía.

Todo ello "siempre que se cumplan los requisitos establecidos en las bases, así como la entrega de un vale por valor de 100 euros, concedido por la Federación Red de Artesanos y Artistas de Granada, para realizar compras en los propios puestos de la feria".

El concejal de Cultura, Juan Ramón Ferreira, ha subrayado que "la artesanía forma parte del alma cultural de Granada, conecta tradición y contemporaneidad y representa una manera de crear que habla de nuestra identidad como ciudad". En este sentido, ha señalado que "apoyar y visibilizar el trabajo de nuestras artesanas y artesanos es también una forma de avanzar hacia Granada 2031, poniendo en valor la cultura que se crea desde lo cercano, desde el oficio y desde el talento local".

La selección de los premios se realizó el pasado 9 de diciembre, tras la visita y valoración de los puestos por parte de un jurado integrado por personal técnico del Ayuntamiento de Granada, miembros de la Escuela de Artes y Oficios de Granada y del Centro Albaicín. El reconocimiento al mejor stand decorado ha recaído en el puesto número 1, de la ceramista Ana Isabel Robles Martínez, de Ana Maro Cerámica.

El premio a la mejor obra conjunta ha sido otorgado al puesto número 5, de la también ceramista Rosario Dolores Bonello, Filagildos. Ferreira ha destacado también que "este mercado es un escaparate imprescindible para el sector, un punto de encuentro entre creadores y ciudadanía, y una muestra de cómo la artesanía sigue siendo hoy un lenguaje cultural contemporáneo que merece todo nuestro apoyo y reconocimiento".