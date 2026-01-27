El Ayuntamiento de Granada presenta el evento de creación de videojuegos y juegos de mesa Global Game Jam 2026

Presentación de la Global Game Jam 2026. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha acogido la presentación oficial de la Global Game Jam 2026, el mayor evento mundial de creación de videojuegos y juegos de mesa, que se celebrará en la ciudad del 30 de enero al 1 de febrero en el IES Politécnico Hermenegildo Lanz.

Según ha precisado el Consistorio local, durante ese fin de semana, Granada se convertirá "en un gran laboratorio de creatividad tecnológica" en el que alrededor de 250 jóvenes desarrolladores, estudiantes y profesionales trabajarán de forma intensiva para diseñar y crear nuevos proyectos lúdicos desde cero.

En contexto, la Global Game Jam es un movimiento internacional que se celebra de manera simultánea en más de cien países y reúne cada año a miles de personas vinculadas al diseño, la programación, el arte digital, la música y la narrativa interactiva.

Así, la sede granadina aspira a consolidarse como una de las más numerosas de España, con el objetivo de convertirse en la segunda mayor por volumen de participación, "reforzando así el posicionamiento de la ciudad como referente nacional en innovación, formación tecnológica y economía creativa".

A lo largo de 48 horas ininterrumpidas, desde las 16,00 horas del viernes, 30 de enero, hasta la tarde del domingo, 1 de febrero, los participantes trabajarán en equipos multidisciplinares para desarrollar videojuegos digitales o juegos de mesa a partir de un tema común que se revelará al inicio del evento.

La inscripción es individual y los equipos se conforman durante el propio encuentro, "fomentando la colaboración entre perfiles técnicos y creativos". Los proyectos creados se compartirán bajo licencia Creative Commons, lo que facilita su difusión, aunque sus autores conservarán los derechos para continuar desarrollándolos o comercializarlos posteriormente.

Además del trabajo creativo, el evento contará con espacios de convivencia y descanso, desayuno y picoteo durante todo el fin de semana, comidas compartidas y actividades de 'networking' entre participantes. Asimismo, se entregarán premios a las mejores creaciones en distintas categorías --como mejor videojuego, mejores gráficos, mejores mecánicas, mejor narrativa, mejor banda sonora o mejor juego de mesa-- con galardones que podrán incluir trofeos, 'hardware', libros especializados y plazas de formación avanzada, gracias al patrocinio de empresas colaboradoras.

En este sentido, la iniciativa está organizada por Granada Jam, una asociación sin ánimo de lucro con más de mil miembros que desarrolla actividades gratuitas durante todo el año y actúa como punto de encuentro para la comunidad local de desarrolladores.

Al hilo, el evento cuenta con el respaldo de la Administración local y la colaboración de centros educativos y tecnológicos como el IES Politécnico Hermenegildo Lanz, la Escuela Superior de Arte y Diseño de Andalucía (Esada), la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y Atlántida Cidep, además de empresas del sector como NoSoloRol, Estudio Nemo, Atigra o Granada Gaming, entre otras.

Durante la presentación, el concejal de Innovación y Smart City, Vito Epíscopo, ha destacado la importancia estratégica de este encuentro para la ciudad y ha señalado que la Global Game Jam es "mucho más que un evento tecnológico", sino una "oportunidad real" para que nuestros jóvenes desarrollen habilidades profesionales, trabajen en equipo y conecten con una industria "que genera empleo cualificado y crecimiento económico".

Además, ha añadido que Granada cuenta "con una potente comunidad universitaria y creativa", y su responsabilidad es la de "crear espacios donde ese talento pueda quedarse, emprender y construir su futuro". Por ello, ha afirmado que iniciativas como esta "consolidan a Granada como una ciudad innovadora, competitiva y preparada para liderar las industrias digitales".

En suma, las personas interesadas pueden ampliar información e inscribirse a través de la web oficial 'globalgamejam.granadajam.com', así como consultar todos los detalles del programa en 'granadajam.com/global-game-jam-2026/'.