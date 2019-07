El Ayuntamiento de Granada propondrá una reunión a Junta y Gobierno para analizar la fórmula de integración del AVE

Publicado 26/07/2019 13:03:48 CET

GRANADA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Granada, Luis Salvador (Cs), ha informado este viernes de que propondrá una reunión a la Junta y al Ministerio de Fomento para analizar entre todos, "con sinceridad", "luz y taquígrafos", cuál es la mejor fórmula para la integración del AVE en la ciudad frente a quienes, según ha dicho, pretenden usar esta necesidad de "manera populista".

Salvador se ha pronunciado de este modo a preguntas de los periodistas sobre el futuro soterramiento del AVE durante el acto celebrado este viernes junto a la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, con motivo del inicio de las obras del aparcamiento en superficie en la estación de ferrocarril de la avenida Andaluces.

El alcalde ha advertido de que si se hubiese hecho lo que defendía el PSOE, "que el AVE no estuviese en Granada hasta que no entrara soterrado y con la variante de Loja", supondría que no habría estado operativo hasta "dentro de diez años o más".

Ha defendido así la postura de los partidos que defendieron la llegada inmediata del AVE mientras se trabajaba en paralelo en el proyecto de soterramiento y en la variante de Loja, de la que, según ha recordado, ya se ha licitado el primer tramo.

Así, ha recalcado que el proyecto del soterramiento afecta al Gobierno, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, en tanto que deben determinar la cuantía que proporcionalmente pueden aportar para su financiación, y ha abogado por que las tres administraciones analicen de forma conjunta y abran "con sinceridad" el abanico de posibilidades que plantea la integración, recalcando que hay "temas alternativos" que pueden dar los beneficios que se pretenden.

Ha abogado por ello por esta reunión a tres bandas y por evitar que "los que antes pedían que se hiciera el soterramiento cuando eso paralizaba la llegada del AVE pasen ahora a exigirlo como la panacea, cuando en su momento no fueron capaces de asumir la responsabilidad de aportar el porcentaje" para su financiación.