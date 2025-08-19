El Ayuntamiento de Granada proyecta tres piscinas municipales que sirvan también como "refugios climáticos"

GRANADA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha diseñado un "ambicioso" plan de adaptación climática de la ciudad que permitirá que la capital cuente con tres piscinas municipales que, "más allá de ser meros equipamientos deportivos", servirán para dotar a los distritos Chana, Norte y Zaidín de "auténticos refugios climáticos para los meses con temperaturas más elevadas y de espacios de bienestar, cohesión social e inclusión para todos los vecinos".

Así lo ha señalado este martes en una nota la concejala de Movilidad, Protección Ciudadana, Agenda Urbana, Sostenibilidad y Fondos Next Generation, Ana Agudo, en una nota del Ayuntamiento en la que se detalla que dicho proyecto, presentado el mes de febrero dentro de la propuesta del Consistorio granadino a la convocatoria nacional de Estrategias de Desarrollo Urbano Integrado Local (EDIL), está "pendiente tan solo de la resolución del Ministerio de Hacienda para poder ponerlo en marcha" y "hacer realidad la que, sin lugar a dudas, es una demanda histórica de los vecinos".

Articulada en torno al Plan de Actuación Integrado 'Granada Cohesión Conexión 2030', la propuesta del Ayuntamiento plantea una serie de intervenciones en los tres distritos con "mayores desafíos sociales y urbanos de la ciudad en la actualidad", y donde estas tres piscinas vendrán a dotarles de unos equipamientos "de primer nivel para hacer frente a la nueva realidad climática global", según ha aseverado la edil.

Ana Agudo ha remarcado el "compromiso" del equipo de gobierno que dirige Marifrán Carazo (PP) con "mejorar las infraestructuras que ya existen y dotar a la ciudad de otras nuevas que la adapten a los grandes retos medioambientales que tenemos por delante".

Según detallan desde el Ayuntamiento, el distrito Norte contará con 'AquaNorte', un espacio que dará "una nueva vida" a la piscina municipal de Almanjáyar mediante una reforma integral que "mejorará su accesibilidad, su eficiencia energética y su funcionalidad".

"Incorporaremos más áreas de sombra, zonas de restauración y elementos que convertirán el actual recinto en un auténtico refugio para la ciudadanía ante las elevadas temperaturas del verano y un espacio para el recreo y el esparcimiento", ha explicado Agudo, quien ha apuntado que el distrito Norte se verá renovado también con equipamientos culturales como el centro de producción musical 'SoundLab', y con "mejoras urbanas en los espacios libres y centros cívicos".

Por su parte, la Chana contará con un equipamiento de nueva planta, 'AquaChana', concebido desde su inicio como un espacio "inclusivo, sostenible y adaptado climáticamente" que aspirará a convertirse en "un nuevo símbolo del barrio conectado con otros proyectos de transformación cultural" como el centro municipal de arte contemporáneo CreaLab o el Faro de la Sostenibilidad, un espacio diseñado para "reforzar la apuesta por la economía circular y la inclusión social que está realizando el Ayuntamiento".

Los equipamientos se completarán con 'AquaZaidín', un proyecto que contempla la transformación de la actual piscina del Complejo Deportivo Núñez Blanca mediante una cubierta retráctil y la mejora de sus espacios exteriores con un nuevo solárium.

"Con esta actuación permitiremos que la piscina se pueda utilizar durante todo el año, conciliando el deporte y la salud con el ocio", ha indicado la concejala, quien ha detallado que esta actuación está integrada dentro del Ecosistema Deportivo del barrio que también contará con el centro andaluz de referencia en deportes de altura 'VerticalLab', así como con la rehabilitación integral de los servicios sociales del distrito.

Estas tres grandes piscinas forman parte de una red "mucho más amplia" que contempla más de medio centenar de refugios climáticos distribuidos por toda la ciudad, zonas verdes adaptadas y centros cívicos con mayor eficiencia climática, además de la mejora de las zonas exteriores de los colegios de la ciudad, programas educativos como huertos escolares y la transformación de plazas y jardines con medidas de renaturalización, incremento del sombreado y uso eficiente del agua.

Junto a esto, Agudo también ha explicado que el proyecto global que el Ayuntamiento ha presentado a la convocatoria EDIL incluye más de una veintena de equipamientos ciudadanos, más de diez kilómetros de itinerarios peatonales y ciclistas adaptados, y la "apuesta por la tecnología aplicada a la sostenibilidad", como es el caso de la plataforma 'GCC2030' para rutas accesibles, climatología y calidad ambiental.

"Granada está preparada, contamos con experiencia demostrada en la ejecución de programas europeos, y tenemos todo el trabajo técnico, administrativo y de planificación hecho, a la espera tan solo de que el Ministerio confirme la adjudicación de los fondos para comenzar a ejecutar unos proyectos que van a transformar la ciudad desde el corazón de sus barrios, haciéndolos más modernos, amables, accesibles y sostenibles y mejorando el bienestar y la calidad de vida de todos nuestros vecinos", ha concluido la concejala.