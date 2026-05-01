El Ayuntamiento de Granada refuerza el Día de la Cruz con más de 50 cruces y programación cultural en los barrios

Archivo - Cruz de mayo en Granada (imagen de archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 1 May. (EUROPA PRESS) -

Granada se prepara para vivir uno de los fines de semana más esperados de su calendario festivo con la celebración del tradicional Día de la Cruz, una de las fiestas más queridas, reconocibles y participativas de la ciudad, que este año vuelve a reforzar su carácter familiar, popular y de barrio con más de medio centenar de cruces repartidas por toda Granada y una amplia programación cultural para todos los públicos durante los días 2 y 3 de mayo.

El Ayuntamiento de Granada continúa así impulsando la recuperación de la esencia tradicional de esta celebración, concebida como "una gran jornada de convivencia ciudadana, encuentro entre generaciones y participación colectiva, en la que se vuelcan asociaciones de vecinos, comercios, centros educativos, hermandades, colectivos culturales y entidades sociales", según ha descruto el Consistorio en una nota.

Asimismo, ha detallado que se trata de una fiesta que nace de la propia ciudadanía granadina y que cada año convierte calles, plazas, patios, escaparates y espacios emblemáticos en puntos de encuentro, música, flores y cultura popular.

La edición de 2026 consolida este modelo de fiesta familiar y participativa, con una presencia muy destacada de cruces en todos los barrios de la ciudad y una implicación creciente del tejido social granadino.

La participación supera las 50 cruces adornadas distribuidas en distintas categorías, reflejo del arraigo de esta tradición y de una celebración que forma parte esencial de la identidad de Granada, y que el Ayuntamiento quiere seguir fortaleciendo como una fiesta abierta, ordenada, tradicional y pensada para el disfrute de toda la familia.

Durante la jornada de este sábado, el jurado del concurso de cruces adornadas está visitando las distintas instalaciones inscritas en las diferentes categorías y dará a conocer su deliberación a lo largo de la tarde.

La alta participación registrada vuelve a poner de manifiesto la implicación de vecinos, asociaciones, colegios, hermandades, comercios y colectivos granadinos en una celebración que moviliza a toda la ciudad y que representa una de las expresiones más auténticas de la cultura popular de Granada.

Como principal novedad, el Ayuntamiento ha creado este año una categoría específica para Hermandades de Semana Santa, atendiendo a su creciente participación y a la especial implicación que vienen demostrando en el montaje de cruces.

En esta nueva categoría han participado 18 de las 32 cofradías de la Semana Santa granadina, lo que refleja el peso creciente de las hermandades en esta tradición popular. Hasta ahora, estas corporaciones se encuadraban en categorías ya existentes, como calles y plazas o colegios, por lo que esta nueva modalidad permite reconocer su singularidad y generar un marco de participación más equilibrado, con igualdad de oportunidades para todos los concursantes.

El acto institucional más destacado tendrá lugar el próximo 2 de mayo, a las 12:00 horas, en el Patio del Ayuntamiento, donde se celebrará el tradicional pregón del Día de la Cruz, que este año correrá a cargo de Carlos Marín López, músico y comunicador profundamente vinculado a la cultura popular granadina y a Coros y Danzas de Granada, entidad que además celebra este año su 85 aniversario. Tras el pregón se hará entrega de los premios del concurso de Cruces 2026.

La programación continuará durante toda la jornada del sábado 2 de mayo en la Plaza del Carmen, con las actuaciones de la Escuela Municipal de Flamenco Reina Sofía, el Grupo Municipal de Bailes Regionales, la Asociación de Vecinos Cervantes, la Escuela Mundial de Ogíjares, Pasión Flamenca, la Academia de Baile Adrián y Cristina y el www.2031granada.org Grupo de Baile de Mónica Mingorance, además de distintos espacios de música ambiente.

Uno de los grandes atractivos de esta edición llegará también el sábado, a partir de las 19,00 horas, en la explanada del Palacio de Congresos, con la celebración de la Gala Día de la Cruz en Granada de Radiolé, que reunirá actuaciones continuas por sevillanas con artistas como Manguara, Brisa de la Puebla, Media Luna, Iván Gallego, Manuel Orta, Los Sureños, Cantares de Huelva, María Márquez, Los del Guadalquivir, Domingo Manguara y Alicia Fernández.

El programa continuará el domingo 3 de mayo en la Plaza del Carmen con nuevas actuaciones de grupos y colectivos granadinos como El Jaleo Casería del Montijo, Coro Abriendo Camino, asociaciones vecinales del Zaidín-Vergeles y Realejo-San Matías, Pasión Flamenca de la Asociación Lancha del Genil, Coro Duende, la Escuela Flamenco Fanitas y un Coro Rociero que pondrá el broche final a la jornada.

Ese mismo día, la Plaza de las Pasiegas acogerá a las 19,00 horas el tradicional Concierto del Día de la Cruz de la Banda Municipal de Música, sumando una nueva propuesta cultural a una programación que vuelve a convertir Granada en un gran escenario al aire libre.

El Ayuntamiento ha establecido también los horarios de música autorizados en las cruces, que serán el sábado 2 de mayo de 12,00 horas a 01,00 horas del domingo, y el domingo 3 de mayo de 12,00 a 23,00 horas.

Según ha apuntado la Administración local, se trata de una medida orientada a compatibilizar el disfrute de la fiesta con la convivencia vecinal y el buen desarrollo de una celebración que cada año congrega a miles de granadinos y visitantes en distintos puntos de la ciudad.

A esta celebración se suma un año más el compromiso de Cervezas Alhambra, que vuelve a patrocinar el cartel anunciador del Día de la Cruz, reforzando así su vínculo con una de las tradiciones más emblemáticas de Granada.

Además, la compañía participa activamente en esta edición con la instalación de una cruz tradicional en su patio de la Carretera de Murcia, sumándose a una festividad que moviliza a toda la ciudad y que forma parte esencial de su identidad cultural y popular.

La celebración adquiere este año, además, un significado especial en el contexto de la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031, al proyectar hacia Europa una de las expresiones más reconocibles de la cultura popular granadina.

El Día de la Cruz representa la capacidad de Granada para unir patrimonio, tradición, participación ciudadana, convivencia y cultura en una fiesta que nace de los barrios y que refuerza el orgullo de pertenencia a la ciudad.

El Ayuntamiento de Granada invita a toda la ciudadanía y a quienes visiten la ciudad durante estos días a recorrer las cruces instaladas en los distintos barrios, disfrutar de la programación cultural y participar activamente en una fiesta que Granada sigue www.2031granada.org recuperando como una celebración familiar, tradicional, abierta y compartida, expresión viva del arraigo de una tradición que sigue pasando de generación en generación.