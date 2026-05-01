Solidaridad afirma que la Junta Electoral Provincial de Jaén "intenta impedir su manifestación" por el 1 de mayo

JAÉN 1 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Solidaridad ha denunciado que la Junta Electoral Provincial (JEP) en Jaén "intenta impedir" la manifestación convocada este viernes en la capital jiennense con motivo del 1 de mayo.

Una manifestación que desde la JEP se considera que "encubre a la formación política Vox" y que "debe entenderse como acto de campaña electoral prohibido" por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg).

En una nota, desde Solidaridad se ha informado de que se están "poniendo impedimentos para evitar que la manifestación convocada con motivo del Día del Trabajador finalice en el lugar previsto, coincidiendo con un acto electoral de Vox en la ciudad".

Ha añadido que "la marcha coincide en fecha con otras convocadas por UGT y CCOO, aunque no en el recorrido", al tiempo que ha considerado que "se está tratando de limitar su derecho de reunión y manifestación".

Solidaridad ha subrayado que, "según las fuerzas de seguridad, no existe riesgo para el desarrollo de la movilización ni impedimentos en la calle", de ahí que califique de "injustificadas las trabas planteadas".

Así las cosas, ha exigido "que se respete su derecho a manifestarse en las condiciones previstas", en concreto, a partir de las 12,30 horas y con salida desde la plaza de la Constitución.

La Junta Electoral Provincial de Jaén se ha pronunciado sobre esta manifestación a raíz de una denuncia del PSOE contra Vox y Solidaridad. Por acuerdo del 29 de abril, estimó esta denuncia, apuntando que, "si bien es cierto que debe permitirse el derecho de todo ciudadano a su libre manifestación, reunión, expresión, etcétera también los es que el artículo 50.5 Loreg prohíbe la realización de campaña electoral a personas jurídicas que no están mencionadas en el apartado 4 de dicho precepto".

"Se prohíbe en el apartado 5 en relación con el apartado 4 del art. 50 Loreg realizar campaña electoral por personas jurídicas distintas de la entidades políticas concurrentes a la elecciones, precepto que no puede ser eludido por personas jurídicas afectadas por la prohibición mediante la vía de integrarse en un sindicato", se expone en los fundamentos de derecho de la citada resolución consultada por Europa Press.

Por ello, requiere a Vox y Solidaridad "para que retiren de manera inmediata la cartelería y publicidad de la manifestación del día 1 de mayo, que contenga logotipos, expresiones y/o eslóganes de la formación política Vox, así como imágenes de candidatos o representantes, cesando inmediatamente la citada actividad y absteniéndose de continuar en lo sucesivo de su realización". Ello, además, con apercibimiento de que en caso de incumplimiento se podrá incurrir en sanciones por infracción electoral".

Cuestiones que desde la JEP se han trasladado también en una comunicación con fecha 30 de abril a la Subdelegación del Gobierno en Jaén, incidiendo en que "la solicitud que se formula por el Sindicato Solidaridad debe entenderse como acto de campaña electoral prohibido" por la citada norma.