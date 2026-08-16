El Ayuntamiento de Granada refuerza las inspecciones de edificios tras el terremoto con más de 800 solicitudes

Consecuencias del terremoto de magnitud 5 en edificios y viviendas de la ciudad de Granada. A 15 de agosto de 2026 en Granada (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

GRANADA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada mantiene desplegado un dispositivo municipal y técnico para atender las consecuencias del terremoto registrado durante la madrugada del 15 de agosto. Hasta el momento, la Policía Local ha recibido 225 llamadas de las cuales 153 están relacionadas con más de 800 solicitudes de inspección. Las primeras valoraciones realizadas permiten trasladar un "mensaje de tranquilidad", ya que "en la gran mayoría de los edificios inspeccionados la estructura portante ha respondido adecuadamente al movimiento sísmico y los daños detectados corresponden principalmente a elementos no estructurales".

En una nota de prensa, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha señalado que quiere "trasladar a los granadinos un mensaje de tranquilidad y, al mismo tiempo, pedirles prudencia. Desde el primer momento, hemos puesto en marcha todos los recursos municipales y estamos trabajando de manera coordinada para atender cada aviso y comprobar técnicamente aquellos inmuebles que lo necesitan".

Los primeros resultados de las inspecciones son "tranquilizadores", porque "no estamos ante una situación de daños estructurales generalizados, pero vamos a mantener el dispositivo activo y seguiremos revisando todos los casos que puedan requerir una valoración especializada". Durante el periodo comprendido entre las 8,30 y las 18,00 horas del 15 de agosto, el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) gestionó aproximadamente 400 requerimientos y realizó 122 intervenciones relacionadas con la inspección y el saneamiento de elementos constructivos inestables.

De estas actuaciones, 106 se llevaron a cabo en el área metropolitana, principalmente en Ogíjares, mientras que el resto se desarrollaron en Granada capital, especialmente en la zona Sur. En este periodo se produjeron también evacuaciones de varias viviendas en la zona de calle Marqués de Mondéjar y Alhamar, así como en el municipio de Ogíjares. Entre las 18,00 horas del 15 de agosto y las 8,00 horas del 16 de agosto, Bomberos gestionó aproximadamente 150 requerimientos y realizó otras 32 intervenciones vinculadas a la inspección y al saneamiento de elementos constructivos inestables. De ellas, 26 tuvieron lugar en la zona Sur de Granada y seis en el área metropolitana, principalmente en Ogíjares.

El balance acumulado de ambos periodos asciende así a 550 requerimientos gestionados y 154 intervenciones de inspección y saneamiento. Un total de 579 llamadas y 618 servicios requeridos por el 112. Los efectivos de Bomberos están actuando sobre aquellos elementos inestables detectados durante las inspecciones técnicas con labores de saneamiento, retirada de elementos que puedan desprenderse y actuaciones de seguridad cuando resulta necesario.

El dispositivo se ha extendido tanto a la capital como a distintos municipios del área metropolitana, en coordinación con los equipos técnicos desplazados a cada punto. Según los profesionales, se han recibido más de 800 solicitudes de inspección, por lo que el refuerzo permitirá ampliar la capacidad de atención y avanzar en los avisos pendientes. El trabajo se coordina con Bomberos para establecer las prioridades en función de la naturaleza de los daños comunicados y de la posible existencia de riesgos para los ocupantes de los inmuebles o para la vía pública.

Las inspecciones realizadas hasta ahora muestran que los daños corresponden mayoritariamente a grietas, fisuras y desprendimientos puntuales en revestimientos, falsos techos, particiones interiores y otros elementos no estructurales. Estos desperfectos pueden resultar "especialmente llamativos" para los vecinos, pero "no implican por sí mismos una pérdida de estabilidad cuando no afectan a los elementos resistentes del edificio". Los técnicos están prestando especial atención a las edificaciones tradicionales construidas mediante muros de carga de fábrica de ladrillo, dado que en estos inmuebles los propios muros forman parte del sistema resistente. En algunos casos las grietas han resultado especialmente visibles en fachadas y viviendas, por lo que se ha realizado una valoración más detallada.

Las inspecciones efectuadas hasta el momento indican que los daños observados admiten reparación y que no se ha apreciado una pérdida de estabilidad que determine actualmente una situación de peligro, sin perjuicio del seguimiento posterior y de las actuaciones que puedan resultar necesarias. Una de las zonas que ha concentrado una mayor preocupación vecinal ha sido el Zaidín, especialmente las viviendas de Santa Adela, donde los técnicos han atendido numerosas peticiones de residentes que solicitaron la revisión de sus viviendas. Se trata de edificaciones de mayor antigüedad en las que los efectos del movimiento sísmico han sido más visibles.

La alcaldesa ha puesto también el foco en la colaboración de los profesionales de la arquitectura técnica, que a través de su Colegio profesional, se han incorporado voluntariamente al dispositivo para apoyar las inspecciones solicitadas por Bomberos. La incorporación de nuevos técnicos permitirá formar varios equipos y aumentar el ritmo de las evaluaciones, especialmente ante el elevado número de peticiones recibidas. Carazo, ha mostrado su agradecimiento de a la disposición del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos y de todos los profesionales que se han puesto a disposición de la ciudad.

La evolución de las actuaciones permite que Granada vaya recuperando progresivamente la normalidad, sin dejar de mantener la vigilancia y la atención técnica sobre los inmuebles que lo requieren. Los servicios de emergencia recuerdan que la aparición de una grieta o fisura después de un episodio sísmico no significa necesariamente que la estabilidad de un edificio esté comprometida. No obstante, ante deformaciones importantes, daños en elementos estructurales, desprendimientos o cualquier situación que pueda representar un riesgo para las personas o la vía pública, se recomienda comunicarlo a los servicios correspondientes para que pueda realizarse la valoración técnica oportuna.

"Granada está recuperando poco a poco la normalidad, pero no vamos a bajar la guardia. Seguiremos atendiendo las solicitudes, reforzando las inspecciones y coordinando todos los recursos disponibles. Mi agradecimiento, de nuevo, para cada profesional y cada voluntario que está trabajando estas horas y, también, para los granadinos por su responsabilidad, su colaboración y la confianza que están depositando en nuestros servicios de emergencia", ha concluido Marifrán Carazo.