El Ayuntamiento de Granada refuerza con su nuevo contrato la limpieza de pintadas vandálicas de fachadas

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha presentado el nuevo dispositivo anti pintadas - AYUNTAMIENTO

GRANADA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha puesto en marcha un dispositivo especial de limpieza urbana con la creación de dos brigadas específicas para la eliminación de pintadas vandálicas de fachadas de espacios públicos y edificios privados, que "van a venir a cuidar la imagen de la ciudad".

Así lo ha indicado la alcaldesa de Granada, Marifrán de Carazo, que avanza, según ha detallado el Consistorio granadino en nota de prensa este lunes, en el cumplimiento de su "compromiso y preocupación personal" sobre las pintadas vandálicas. La regidora ha visitado las labores de limpieza de estas brigadas en el entorno de la Plaza de San Lázaro.

"Con este dispositivo damos un paso firme y decidido contra las pintadas vandálicas; un acto de incivismo que deteriora nuestros barrios, daña el patrimonio y perjudica la imagen de Granada", ha asegurado. Estas dos brigadas están conformadas por cuatro operarios apoyados por dos hidrolimpiadores que rotarán con una frecuencia diaria por todos los barrios de la capital para realizar sus tareas de limpieza de fachadas tanto públicas como privadas, previa comunicación de la ejecución del servicio al Colegio de Administradores de Fincas, que apoya esta novedosa iniciativa municipal.

Para la realización de estos servicios se ha establecido un protocolo de actuación, que permitirá "planificar la limpieza en coordinación con los distritos municipales y las asociaciones vecinales, garantizando respuestas eficaces y con altos estándares de calidad ambiental".

De hecho, para la limpieza de las pintadas, las brigadas emplearán productos decapantes y disolventes específicos para las distintas superficies urbanas con el objetivo de "eliminarlas de una forma eficaz pero respetuosa con el entorno".

La alcaldesa ha incidido en que el nuevo modelo del servicio apuesta por la limpieza a fondo de los espacios públicos y cuenta con una capacidad de respuesta mucho más rápida ante los actos incívicos, atendiendo también a las demandas de la ciudadanía para preservar el patrimonio, mejorar la convivencia y garantizar una imagen cuidada de los barrios y zonas turísticas de Granada.

"Este tipo de vandalismo no solo es patrimonial, sino también visual y social, ya que genera una percepción de abandono e inseguridad que afecta tanto a residentes como a turistas y repercute en el posicionamiento cultural y económico de la ciudad", ha valorado.

En este sentido, la regidora ha explicado que desde el pasado mes de junio el Ayuntamiento cuenta con una autorización general de la Junta de Andalucía que le permite intervenir de forma inmediata y sin necesidad de solicitar permisos individuales para cada actuación en aquellos entornos declarados Bien de Interés Cultural afectados por pintadas vandálicas, lo que ha agilizado la respuesta para la limpieza de espacios singulares próximos a la Catedral o el Albaicín.

En paralelo, la alcaldesa ha avanzado también que en caso de tener que realizar la limpieza de pintadas en la fachada de edificios monumentales protegidos, el Ayuntamiento, con la supervisión de la Delegación de Cultura de la Junta, contratará a través de la empresa concesionaria los servicios especializados de una empresa que emplea la tecnología láser más avanzada para la ejecución de estos trabajos con absoluto cuidado y respeto de las condiciones particulares de cada fachada monumental, tal y como ya se hizo hace unos meses para la limpieza del Arco de las Pesas, en el Albaicín, con unos excelentes resultados.

Precisamente, los distritos Albaicín y Centro tendrán un plan de choque específico contra las pintadas vandálicas para la limpieza de muros, fachadas y otros elementos singulares gracias a la consignación de un crédito extraordinario de 300.000 euros procedentes de la Agencia Albaicín que permitirá "proteger la imagen de la ciudad como referente cultural internacional" y "garantizar que los espacios de alto valor patrimonial luzcan libres de actos vandálicos que deterioran el paisaje urbano".

Esta actuación específica no solo contempla la limpieza y pintura de 1.700 metros cuadrados de superficie, sino también la aplicación de tratamientos antigrafiti preventivos en otros 1.000 metros cuadrados, actuando sobre bienes municipales, mobiliario urbano y fachadas privadas en entornos sensibles, priorizando las zonas de mayor tránsito turístico. Además, se asegurará un mantenimiento continuado a largo plazo para garantizar la limpieza de las zonas ya intervenidas.

La alcaldesa, quien ha estado acompañada en la presentación de las nuevas brigadas por la concejala de Limpieza Viaria, Ana Sánchez; el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Eduardo Cruz; el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Granada, Rafael Martín-Ambel; y el delegado de Andalucía Oriental de FCC Medio Ambiente, Óscar Acosta, ha subrayado la importancia de la colaboración público-privada para ofrecer soluciones eficaces y duraderas en esta lucha común contra los actos incívicos en la ciudad.