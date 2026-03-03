El Ayuntamiento de Granada registra un remanente de tesorería positivo por primera vez desde 2012

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, flanqueada por los concejales de Presidencia y de Economía, Jorge Saavedra y Rosario Pallarés - AYUNTAMIENTO

GRANADA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha cerrado su ejercicio económico por primera vez desde 2012 con un remanente positivo de tesorería. En concreto, tal y como ha anunciado la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo (PP), la liquidación del ejercicio 2025 se ha saldado con 7.359.123,93 euros.

Es una cifra que pone de manifiesto el cumplimiento de los objetivos marcados por el plan de ajuste económico para 2025, sino que posibilita que el Consistorio esté ya preparando solicitar al Ministerio de Hacienda su autorización para cancelarlo, según ha detallado el Ayuntamiento de Granada en una nota de prensa.

"El Ayuntamiento venía arrastrando una situación económica muy delicada y agravada en el tiempo desde el primer plan de ajuste de 2012 y sus sucesivas modificaciones; la última de ellas en 2023".

"Este equipo de gobierno ha conseguido darle una vuelta sin precedentes a la situación y, en lo que llevamos de mandato y con tres presupuestos aprobados, no solo hemos conseguido cumplir con todos los indicadores que nos exige el Ministerio, sino que hemos mejorado incluso las cifras que nos fijaba para el final del plan en 2035", ha aseverado Carazo.

Según ha detallado la regidora, el plan de ajuste no contemplaba un remanente de tesorería positivo para el Ayuntamiento de Granada hasta 2029, con una previsión de tres millones de euros que se mantendría ya estable hasta 2035. Sin embargo, y tras la liquidación de 2025, el remanente se sitúa ya en los 7,3 millones de euros y con perspectivas de mejora para la próxima década.

La alcaldesa también se ha referido a otra de las magnitudes determinantes del plan de ajuste: el ahorro neto. Si bien las previsiones para 2025 lo situaban en 26,2 millones de ellos, la cifra final de la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento ha sido de 31.598.306,43 euros, es decir, casi cinco millones por encima de lo esperado.

"Estas cifras refuerzan la solvencia del Ayuntamiento y nuestra capacidad para afrontar inversiones estratégicas. Granada avanza firme por la senda de la estabilidad, el rigor y la buena gestión económica", ha aseverado la regidora.

Así, y tal y como refleja el interventor en su informe, el Ayuntamiento cumple con nota con los indicadores previstos por el plan de ajuste: cuenta con un remanente positivo de tesorería, con un ahorro neto por encima de lo esperado, con un periodo medio de pago a proveedores por debajo de los 30 días durante 19 meses consecutivos y con una deuda de operaciones a largo plazo que pasa de los 128.856.534,82 euros a cierre de 2024 a 119.662.884,73 euros en 2025.

Ante esta nueva realidad económica del Ayuntamiento y las previsiones para los próximos años, la alcaldesa ha avanzado que el área de Economía y Hacienda que gestiona la concejala Rosario Pallarés está trabajando para amortizar los préstamos que hay actualmente pendientes con el Fondo de Financiación a Entidades Locales y que ascienden a 70.896.195,51 euros en total.

Con esto, y una vez aprobadas las cuentas de todas las entidades dependientes del Consistorio en el mes de abril, el Ayuntamiento estará ya en disposición de solicitar al Gobierno la cancelación del plan de ajuste.

"La liquidación de esta deuda pendiente es el requisito fundamental para poder salir del plan de ajuste, algo que nos encontramos en disposición de poder hacer en lugar de mantenerlo hasta 2035", ha subrayado Carazo, quien también ha hecho hincapié en que el Consistorio cumple con las reglas fiscales previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

La alcaldesa se ha congratulado por unos resultados que suponen "un punto de inflexión histórico en la gestión económica municipal" y que evidencian que la gestión rigurosa y responsable redunda en un mejor futuro para la ciudad: "Estamos sentando las bases para una nueva etapa próspera y de crecimiento, preparada para afrontar inversiones estratégicas, mejorar servicios y seguir impulsando el desarrollo económico y social de la Granada".