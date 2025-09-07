El Ayuntamiento de Granada reivindica una reducción de su deuda financiera en "más de 16 millones" de euros desde 2023

Archivo - La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, interviene durante el encuentro con inversores en el IESE Business School. A 04 de marzo de 2025, en Nueva York (EEUU). (Foto de archivo). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

GRANADA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo (PP), ha destacado este domingo que la deuda financiera del Consistorio experimenta una "reducción progresiva" desde el año 2023, ya que ha pasado de 140.953 millones de euros en aquella fecha a 128.856 millones en 2024, y a 124.524 millones a fecha del pasado 31 de agosto de 2025, "a pesar de la herencia recibida" por parte del anterior gobierno local del PSOE.

Así lo ha apostillado la alcaldesa en un comunicado en el que ha remarcado que la deuda ha experimentado así "una reducción de más de 16 millones en solo dos años, lo que supone un 11,63% menos de deuda", según ha resaltado.

Para Carazo, este dato "demuestra que la gestión económica de este equipo de gobierno está dando sus frutos, garantizando una mayor solidez financiera para la ciudad".

La alcaldesa ha sostenido que "esta mejoría no es únicamente una cuestión de cifras, sino que tiene efectos directos en la capacidad de actuación del Ayuntamiento". En sus palabras, "gracias a esta reducción de la deuda y a la estabilidad alcanzada, hemos recuperado la confianza de las entidades financieras, lo que nos permite volver a realizar operaciones de crédito a largo plazo".

Así, Carazo ha criticado que, "en este capítulo, el PSOE nos dejó una herencia de más de 35 millones de deuda añadida por un préstamo a largo plazo solicitado al Gobierno que tuvo que utilizarse para compensar las operaciones a corto plazo, para el pago a proveedores, debido a la mala gestión llevada a cabo en su anterior mandato".

Al hilo, ha añadido que, esta operación llevó al Ayuntamiento a "estar intervenido y fiscalizado, a no poder cumplir con el Plan de Ajuste hasta nuestra llegada y a tener que enviar los presupuestos municipales al Ministerio para que los autorice antes de su aprobación por el Pleno".

En este sentido, ha recalcado que, "fruto de esta confianza recuperada por las entidades bancarias, se ha podido firmar recientemente una operación de crédito con Caja Rural por un importe de casi tres millones euros, que se destinará al Plan de Embellecimiento de Calles, Plazas y Jardines".

REIVINDICA MEDIDAS DEL GOBIERNO LOCAL DEL PP

Marifrán Carazo ha defendido que "este escenario de recuperación económica es fruto de la aplicación rigurosa de medidas impulsadas por el actual equipo de gobierno" del PP que ella dirige.

Entre dichas medidas, la alcaldesa ha destacado "el cumplimiento íntegro de todas las magnitudes del Plan de Ajuste Económico, como la estabilidad presupuestaria, el endeudamiento, el ahorro neto, el remanente y el periodo medio de pago".

Carazo también ha valorado "la reducción histórica del periodo medio de pago a proveedores por debajo de 30 días durante más de 13 meses consecutivos, un hito inédito desde la aprobación del plan en 2012; la mejora del remanente de tesorería, que permite mayor flexibilidad en la gestión de los recursos municipales; y el incremento de la dotación económica de los contratos de servicios esenciales, lo que ha supuesto mejoras directas en limpieza, transporte, seguridad y mantenimiento de la ciudad".

Según ha subrayado la alcaldesa, "son hitos que consolidan la recuperación de Granada tras años de dificultades, y que muestran la capacidad de este equipo de gobierno para transformar la situación económica y generar confianza en los agentes financieros y sociales".

Para la alcaldesa, "esta senda de estabilidad financiera supone además abrir un futuro de oportunidades para la ciudad", y "hoy podemos decir que Granada está en mejores condiciones que hace dos años para afrontar nuevos retos, para impulsar proyectos estratégicos y para seguir construyendo la Granada que nos une: una ciudad para vivir, para invertir y para crecer", ha finalizado Marifrán Carazo.