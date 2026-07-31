El Ayuntamiento de Granada sella su compromiso con la exposición de Carlos V y el Festival Jóvenes Realizadores

Palacio de Carlos V en la Alhambra. Archivo. - PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE.

GRANADA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Granada ha aprobado este viernes el convenio de colaboración con la Universidad de Granada para la exposición 'Granada: capital imperial', por el V Centenario de la estancia en Granada del emperador Carlos V; así como el convenio con Emasagra y la Fundación AguaGranada para hacer posible la celebración de la 32 edición del Festival Jóvenes Realizadores.

El primero de los convenios permitirá desarrollar la exposición que tendrá como sede el Hospital Real, enmarcada en los actos conmemorativos del quinto centenario de la estancia de Carlos V e Isabel de Portugal en Granada y ofrecerá una visión del papel que desempeñó la ciudad durante uno de los periodos más relevantes de la historia de España y de Europa.

Para hacer posible su organización, el Ayuntamiento aportará hasta 50.000 euros, financiados mediante el convenio suscrito con la Fundación 'la Caixa', destinados a sufragar los gastos de producción y desarrollo de la exposición.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado igualmente el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento, Emasagra y la Fundación AguaGranada para la celebración de la 32 edición del Festival Jóvenes Realizadores, que tendrá lugar del 18 al 24 de octubre.

El convenio contempla una aportación municipal de 45.000 euros para el desarrollo del encuentro, que afronta esta edición reforzado tras convertirse este año en certamen calificador para los Premios Goya.