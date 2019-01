El Ayuntamiento de Granada traslada una obra artística de "carne de vulva" contra la explotación tras una queja de Cs

Publicado 17/01/2019 14:41:46 CET

GRANADA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha trasladado una obra artística que exhibía en el patio central del Consistorio "carne de vulva" contra la explotación sexual, tras una queja de Ciudadanos, que ha pedido un protocolo para controlar que las exposiciones en espacios municipales no hieran la sensibilidad del visitante y cumplan todos los requisitos de seguridad.

Fuentes municipales han indicado a Europa Press que la obra, que forma parte de la exposición colectiva 'A la calle' de alumnos de Bellas Artes de la Universidad de Granada (UGR), ha sido trasladada al edificio de la calle San Matías en que tiene su sede el Festival Internacional de Música y Danza, donde también se exponen obras de esta muestra, para no entrar en polémica.

El portavoz del Grupo de Ciudadanos en Granada, Manuel Olivares, ha señalado a los periodistas que hay que tener en cuenta que en edificios municipales como el Ayuntamiento pasan "no solamente personas con criterios artísticos", cuya libertad creativa ha defendido, sino también "niños y mayores", que "merecen un respeto".

En este sentido, Manuel Olivares ha considerado que la obra "hería sensibilidades" y "no representa a la ciudad de Granada", a la par que otras de esta misma muestra son "cortantes". Por ello, es necesario, a su parecer, un protocolo municipal para que las exposiciones no atenten contra la "dignidad" de las personas, y cumplan todos los criterios de seguridad, ha dicho el edil, para quien el traslado "no es la solución".

'A LA CALLE'

El Consistorio granadino ha abierto por cuarto año consecutivo espacios patrimoniales de la ciudad a las obras escultóricas de los estudiantes de Bellas Artes dentro de la apuesta del área de Cultura de "dar a conocer el talento artístico y cultural de Granada", ha informado el Ayuntamiento en una nota, tras la presentación de la exposición.

La muestra sido presentada por la concejal de Cultura y Patrimonio de Granada, María de Leyva (PSOE), junto con el vicerrector de Extensión Universitaria de la UGR, Víctor Medina, y los profesores del Departamento de Escultura Elizaberta López y Antonio Martínez Villa, que la han comisariado.

Han participado casi 200 estudiantes de último curso de la Facultad de Bellas Artes, refleja "las inquietudes de los jóvenes transportadas a una obra de arte" por lo que, en palabras de Martínez Villa, "Granada puede disfrutar estos días del denominado arte último, en la medida en que la exposición recoge las vanguardias más expresivas, la crítica social o la lucha por los derechos".

La exposición se puede visitar hasta el próximo 3 de febrero en espacios patrimoniales de la ciudad como el Cuarto Real de Santo Domingo, el Auditorio Manuel de Falla, la Casa de San Matías y el patio del Ayuntamiento de Granada.

María de Leyva ha animado a la ciudadanía a conocer el trabajo artístico de estos "jóvenes creadores", de los que ha destacado "su discurso vanguardista y transgresor", a la vez que ha agradecido al Festival Internacional de Música y Danza de Granada que haya cedido su actual sede, en Casa de San Matías, para albergar esta muestra.