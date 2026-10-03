El Ayuntamiento de Jaén acabará en diez días la limpieza de los cauces en la Vega de los ríos

Trabajos de limpieza en uno de los ríos de Jaén. - AYUNTAMIENTO DE JAEN

JAÉN 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén afronta la recta final de la limpieza de los cauces en la Vega de los ríos lo que "permite afrontar con más tranquilidad el periodo de lluvias y ganar en seguridad en caso de fenómenos adversos". El alcalde de Jaén, Julio Millán, recuerda que los trabajos se han llevado a cabo durante todo el verano con una inversión de 100.000 euros con cargo a las ayudas por el tren de borrascas del Gobierno de España que han permitido repasar aguas arriba y abajo todos los cauces de la zona de Los Puentes y de la vega de los ríos. "Estarán listos en apenas diez días", apostilla.

Las tareas han consistido en el desbroce, la excavación de tierras y limpieza puntual del cauce del río en puntos críticos para recuperar el trazado natural, eliminando sedimentos y vegetación y troncos; limpieza de los pasos del puente en colaboración con la Diputación de Jaén, según la información del Consistorio en una nota. Se han trabajado todos los emplazamientos por parte de la empresa Forestra, de reconocido prestigio nacional, desde el Puente Nuevo hasta el Puente de la Sierra pasando por Jontoya, Tablas, Pago Pozuela, Los Naranjos y El Realejo entre otros muchos.

Las labores se han repetido aguas arriba y aguas debajo de estos emplazamientos. "Se ha trabajado en retirar un importante volumen de broza y árboles arrastrados por el tren de borrascas, con lo que estamos en mejores condiciones para afrontar este periodo de lluvias. El pasado temporal pudimos comprobar cómo la limpieza que se hizo ayudó a evitar desbordamientos y a que los efectos del tren de borrascas y las crecidas fueran menores", afirma el primer edil. En este sentido, recuerda que han sido con los gobiernos "que he presidido con los que se ha establecido la continuidad de estas labores de limpieza y mejora de defensas para los cauces, de tal manera que los vecinos y vecinas ganan en tranquilidad".

En paralelo, Millán recuerda que el Consistorio trabaja en los proyectos de defensa de cauces con Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, para la reposición y construcción de nuevas escolleras y la licitación de las obras de construcción de la senda fluvial y el colector de Los Puentes una vez la Junta dé el visto bueno ambiental; "en sus manos está tener el visto bueno cuanto antes", asegura el alcalde. Más de 40 millones de euros se destinan a esta y otras medidas del total de 86 concedidas por el Gobierno al Ayuntamiento.