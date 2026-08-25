El Ayuntamiento de Jaén acomete la limpieza de cauces a largo de 20 kilómetros en la vega de los ríos y los Puentes

Visita a las labores de limpieza en el río Guadalbullón, a su paso por Puente Tablas. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha comenzado las labores de limpieza de cauces a largo de un trazado de más de 20 kilómetros en la Vega de los Ríos y Los Puentes. Una tarea que el equipo de gobierno (PSOE-JM+) "ha convertido en estable", un servicio preventivo demandado por los vecinos frente a avenidas y situaciones de emergencia.

Así lo ha indicado el alcalde, Julio Millán, durante la visita que ha realizado este martes, junto a representantes de las asociaciones de vecinos y de la Unidad de Gestión Vecinal de Los Puentes, para conocer 'in situ' estos trabajos de eliminación de masa forestal y restos de los ríos de cara a la temporada de lluvias y el otoño.

Las labores se centran estos días aguas abajo del Puente Nuevo y Puente Tablas y se repasarán todos los emplazamientos, desde el Puente de la Sierra a Los Naranjos, pasando por Jontoya y Realejo "y todas y cada una de las zonas de la vega de los ríos".

Este año se destina el doble de inversión, 100.000 euros. Una medida que ha sido posible gracias a los fondos del Gobierno de España solicitados por el Consistorio con cargo a las ayudas ante el tren de borrascas y que se ejecuta por parte de la empresa Forestra.

"Es una medida que se demostró efectiva durante las pasadas lluvias torrenciales, que ha convertido en estable este equipo de Gobierno y que da tranquilidad a miles de residentes de estas zonas", ha afirmado Millán, que ha estado acompañado también por las primera y segunda tenientes de alcalde, María Espejo y África Colomo, y los concejales de Medio Ambiente, José María Cano; Seguridad y Participación Ciudadana, María del Carmen Angulo, y Mantenimiento Urbano, Javier Padorno.

El regidor ha recordado que el Ayuntamiento realizó en 2025 "un gran esfuerzo" para atender estos trabajos y el buen comportamiento y resultado de las labores de limpieza "permitieron a estas zonas resistir frente a la torrencialidad de avenidas y lluvias del tren de borrascas".

Entre las actuaciones previstas, se encuentra la excavación de tierras y limpieza puntual del cauce del río en puntos críticos para recuperar el trazado natural, eliminando sedimentos y vegetación y troncos.

También se llevará a cabo la limpieza de los pasos del puente en colaboración con la Diputación, para la limpieza de los sedimentos retenidos por el puente sobre el río Frío en el Puente de la Sierra, eliminando los restos de vegetación y grava/lodo existentes. A ello se suma la tala de árboles caídos, poda de ramas que obstruyen el cauce y el desbrozado de maleza.

El alcalde ha explicado que se trata de la primera de las intervenciones en la zona, a la que seguirán la adecuación de la primera fase del camino de Los Cañones y el colector o senda fluvial de Los Puentes.

Estas actuaciones, junto con la intervención en la reparación y reconstrucción de escolleras y defensas en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el tanque de tormentas del Arroyo de La Magdalena, son las grandes obras contempladas en las ayudas por los temporales del principios de año.

La primera teniente de alcalde ha coincidido en destacar el buen trabajo que el equipo de gobierno está haciendo para atender las necesidades de los vecinos. "Con una ayuda de casi 87 millones de euros del Gobierno de España por las tormentas con la limpieza de los ríos, hacer el colector que correspondería a la Junta y las expropiaciones", ha añadido.

En este sentido, ha expresado su satisfacción. "Estamos contentos porque funcionamos y cumplimos los objetivos", ha dicho Espejo. Al respecto, ha aludido al trabajo para intervenir en la ciudad con estos y otros fondos como los EDIL en plaza Constitución, posteriormente en San Miguel y el archivo y también en otras intervenciones previstas de mejora de servicios como las obras de la avenida de Madrid.

Por su parte, el presidente de la asociación vecinal Puente Ibérico, del Puente Tablas, Juan Ramón Moral, ha señalado la tranquilidad que para los vecinos suponen estas labores de limpieza que ayudan a que el cauce el río baje más despejado de cara a la llegada de la temporada de lluvias. Junto a él, han estado vecinos de distintas urbanizaciones y zonas residenciales en cuyos puntos también se va a actuar.

COLECTOR

Desde el Ayuntamiento de Jaén se ha recordado que solicitó al Gobierno de España 86 millones de euros para atender las necesidades derivadas de los daños del tren de borrascas, cantidad concedida al cien por cien. De ella esta zona de la vega de los ríos se beneficiará de alrededor de una cuarta parte en medidas preventivas y de mejora ambiental.

Sobre el colector y senda fluvial de 30 kilómetros, ha precisado que se se están cotejando los informes ambientales del proyecto con la Junta, paso previo a la posterior licitación del proyecto. Supondrá "una inversión asumida por el Ayuntamiento de Jaén con cargo a estos fondos de 10,4 millones de euros, pese a ser una competencia de ámbito autonómico".

A lo largo de 30 kilómetros hasta llegar a la estación depuradora, se construirá un gran colector que preste servicio de saneamiento a los vecinos de estos núcleos residenciales, la mayoría de cuyas viviendas está en situación irregular. Además, permitirá en su superficie funcionar como senda fluvial para el disfrute de este paraje.